E-mails van de Consumentenbond

Consumentenbond e-mails

Met de Consumentenbond e-mails blijf je op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.

In onze e-mails laten we je graag artikelen zien op basis van je interesses. Als je bent ingelogd kun je binnen je Consumentenbond account je voorkeuren aangeven en aanpassen. Hierop worden de onderwerpen die je te zien krijgt in onze e-mails aangepast. In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en hoe we e-mails voor je personaliseren. Uiteraard is het niet verplicht om interesses op te geven.

Je kunt je ook direct voor de e-mails binnen een interessegebied aanmelden:

Service e-mails

In onze service e-mails ontvang je informatie over bestellingen, abonnementen en lidmaatschappen. Deze mails sturen we alleen als je een bestelling bij ons plaatst of als er iets wijzigt aan je abonnement of lidmaatschap.

Aanmelden e-mails

Aanmelden kan op 2 manieren:

Ga naar E-mails & voorkeuren Schrijf je in via de homepage van onze website Vul onderaan de website bij 'Blijf op de hoogte' je e-mailadres in.

Klik vervolgens op 'Aanmelden'.

Afmelden e-mails

Afmelden doe je zo:

Boven- en onderaan elke e-mail die je ontvangt, staat de mogelijkheid om je af te melden. Zodra je op 'afmelden' klikt, ontvang je deze e-mails niet meer.

Of ga naar E-mails & voorkeuren. Log in en vink de e-mails uit die je niet meer wilt ontvangen. Klik op 'Opslaan'.

Let op: het duurt enige dagen voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Duurt het langer dan een paar dagen, neem dan contact op met onze Klantenservice.