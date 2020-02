Smart home-apparaten vaak onveilig

Onveilige apparaten

Fabrikanten nemen de veiligheid van slimme apparaten nog veel te weinig serieus. Een slechte zaak, want je wilt niet dat een vreemde kan meekijken met je babyfoon of je printer van afstand kan overnemen.

Wat is er aan de hand?

19 van de 32 onderzochte slimme apparaten heeft een beveiligingsprobleem. Bij 8 producten ontdekken we zelfs een ernstig probleem.

We rapporteerden in totaal 27 kwetsbaarheden, waarvan 14 ernstige. Zelfs van deze 14 ernstige kwetsbaarheden werden er maar 9 opgelost.

43 van de 50 fabrikanten geven geen duidelijke informatie over hoe lang hun slimme producten nog (veiligheids)updates krijgen. Voor 11 van de 16 slimme productgroepen is er geen enkele belangrijke fabrikant die duidelijk vertelt hoe lang je updates krijgt.

Problemen oplossen

Natuurlijk spreken we fabrikanten aan als onze onderzoeken problemen aan het licht brengen. Maar niet allemaal reageren ze even positief. Bij de 14 grote problemen kregen we 5 keer helemaal geen reactie of kregen we te horen dat het probleem niet wordt opgelost.

Deze fabrikanten lossen de problemen niet op:

Svakom (seksspeeltje): zou met een update komen, maar doet dat niet. Het bedrijf gaat alleen de productie stoppen, maar daar heb je weinig aan als je het product al in huis hebt.

(seksspeeltje): zou met een update komen, maar doet dat niet. Het bedrijf gaat alleen de productie stoppen, maar daar heb je weinig aan als je het product al in huis hebt. Epson (printer) en D-Link (beveiligingscamera): vinden het gevonden probleem niet belangrijk genoeg om meteen op te lossen.

(printer) en (beveiligingscamera): vinden het gevonden probleem niet belangrijk genoeg om meteen op te lossen. Eminent (beveiligingscamera): zegt alleen 'deze suggestie nemen we mee bij de ontwikkeling van nieuwe firmware'. Je moet dus maar afwachten of ze actie ondernemen.

(beveiligingscamera): zegt alleen 'deze suggestie nemen we mee bij de ontwikkeling van nieuwe firmware'. Je moet dus maar afwachten of ze actie ondernemen. Sannce (babyfoon): reageert helemaal niet op onze vraag om verbeteringen.

Webshop Bol.com heeft al toegezegd de producten van Sannce en Svakom niet meer te verkopen.

Updates

De oplossing voor problemen met veiligheid van slimme apparaten is vrijwel altijd een update van de software. Koop je een slim apparaat, dan wil je weten hoe lang je updates kunt verwachten en je product dus veilig blijft. Maar veel fabrikanten zeggen hier helemaal niets over.

Hieronder zie je per product of fabrikanten je op hun website duidelijk informeren tot wanneer je veiligheidsupdates krijgt:

Wat kun je doen?

Heb je een slim apparaat in huis? Zorg dan dat je:

het standaard wachtwoord meteen wijzigt;

regelmatig checkt of het apparaat de laatste update heeft. Dat gaan niet altijd vanzelf. Kijk bij de instellingen van de app.

Heb je een apparaat waarvan je weet dat er iets mis is met de beveiliging? Gebruik het dan zonder internet tot de fabrikant het probleem heeft opgelost.

