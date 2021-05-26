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Bijkomende kosten vakantieparken

Een huisje huren op een vakantiepark pakt vaak duurder uit dan je verwacht. Dit komt door allerlei verplichte extra kosten die nog bij de beginprijs worden opgeteld. Dat moet en kan anders.
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert Wonen & LevenGepubliceerd op:26 mei 2021

Vakantiepark nederland

Extra kosten vakantieparken

Een huisje op een vakantiepark huren is duurder dan ooit. Een weekje met een gezin van 4 personen kost (in de schoolvakanties) al snel €1400 tot €2000. En de prijs waarmee je wordt gelokt, is niet de prijs is die je daadwerkelijk betaalt. Regelmatig komen er nog allerlei verplichte kosten bij, zoals:

  • Reserveringskosten
  • Eindschoonmaak
  • Bedlinnen
  • Toeristenbelasting

Door verplichte bijkomende kosten betaal je soms wel €160 meer dan de beginprijs.

Wettelijke regels

Al die verplichte extra kosten kunnen prima in de beginprijs worden opgenomen. Sterker nog, dat moet zelfs als het om vaste kosten gaat. Dat zijn kosten die je niet kunt vermijden, zoals reserveringskosten en eindschoonmaakkosten. 
Als verplichte kosten kunnen variëren, moet in één oogopslag duidelijk zijn welke er nog bijkomen. En hoe hoog die kosten zijn. Dit geldt voor bedlinnen en toeristenbelasting.

De bijkomende kosten staan vaak in een pop-up of voetnoot bij de beginprijs. Je moet alleen wel zelf de eindprijs berekenen en dat maakt vergelijken lastig. Wat ons betreft moeten aanbieders van vakantieparken deze ook in de beginprijs opnemen. Dat is wel zo klantvriendelijk.

Wat zit er in de beginprijs?

Ieder vakantiepark geeft de kosten op een andere manier weer. Bekijk per kostenpost bij welke aanbieders het al in de beginprijs is opgenomen. Het gaat hier om verplichte en onvermijdbare extra kosten. De parken hebben namelijk ook nog optionele extra kosten (bijvoorbeeld handdoekenpakket, broodjesservice etc.).

Zo kan het ook

Vijf aanbieders werken met all-in prijzen. Bij hen is direct duidelijk wat de totale kosten zijn en hoef je niet zelf te gaan rekenen: 

  • Vakantiepark Beekse Bergen (Libema)
  • Topparken
  • Droomparken
  • De Leistert
  • Bungalow.net 

Meerdere aanbieders beloven beterschap, waaronder Landal en RCN.

Tips voor het boeken bij een vakantiepark

  • Sorteer zelf op prijs. Meestal worden de duurdere woningen het eerst aangeboden.
  • Bij Bungalow.net en RCN kun je niet zelf op prijs sorteren. Dan moet je dus zelf gaan zoeken naar de voordeligste accommodatie.
  • De lage prijzen gelden regelmatig voor tenten of stacaravans. Wil je een huisje, filter dan zo snel mogelijk op type accommodatie.
  • Pas op voor vanaf-prijzen. Soms zijn in de vanaf-prijzen nog niet alle onvermijdbare kosten verwerkt. Daardoor kun je het vakantiehuisje niet voor de genoemde prijs huren. Dit zien we bijvoorbeeld op de site van RCN.
  • Bij Center Parcs gelden soms meerdere kortingen. Vergeet niet om er een aan te klikken, anders betaal je de volle mep.
  • Bij Roompot is eindschoonmaak niet (altijd) verplicht. Wil je niet zelf poetsen? Kies dan voor ‘Eindschoonmaak’ onder ‘Extra’s’. Het tarief wisselt per park en accommodatie van €32,50 tot €89,95.
  • Je kunt bij Landal bij Zoek & Boek niet meteen het exacte aantal personen invullen. Daardoor wordt pas laat duidelijk wat de totale kosten zijn. 
  • Bij Roompot heb je een waarborg (meestal €65). Deze is verplicht en krijg je later teruggestort.

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