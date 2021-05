Bijkomende kosten vakantieparken

Extra kosten vakantieparken

Een huisje op een vakantiepark huren is duurder dan ooit. Een weekje met een gezin van 4 personen kost (in de schoolvakanties) al snel €1400 tot €2000. En de prijs waarmee je wordt gelokt, is niet de prijs is die je daadwerkelijk betaalt. Regelmatig komen er nog allerlei verplichte kosten bij, zoals:

Reserveringskosten

Eindschoonmaak

Bedlinnen

Toeristenbelasting

Door verplichte bijkomende kosten betaal je soms wel €160 meer dan de beginprijs.

Wettelijke regels

Al die verplichte extra kosten kunnen prima in de beginprijs worden opgenomen. Sterker nog, dat moet zelfs als het om vaste kosten gaat. Dat zijn kosten die je niet kunt vermijden, zoals reserveringskosten en eindschoonmaakkosten.

Als verplichte kosten kunnen variëren, moet in één oogopslag duidelijk zijn welke er nog bijkomen. En hoe hoog die kosten zijn. Dit geldt voor bedlinnen en toeristenbelasting.

De bijkomende kosten staan vaak in een pop-up of voetnoot bij de beginprijs. Je moet alleen wel zelf de eindprijs berekenen en dat maakt vergelijken lastig. Wat ons betreft moeten aanbieders van vakantieparken deze ook in de beginprijs opnemen. Dat is wel zo klantvriendelijk.

Wat zit er in de beginprijs?

Ieder vakantiepark geeft de kosten op een andere manier weer. Bekijk per kostenpost bij welke aanbieders het al in de beginprijs is opgenomen. Het gaat hier om verplichte en onvermijdbare extra kosten. De parken hebben namelijk ook nog optionele extra kosten (bijvoorbeeld handdoekenpakket, broodjesservice etc.).

Zo kan het ook

Vijf aanbieders werken met all-in prijzen. Bij hen is direct duidelijk wat de totale kosten zijn en hoef je niet zelf te gaan rekenen:

Vakantiepark Beekse Bergen (Libema)

Topparken

Droomparken

De Leistert

Bungalow.net

Meerdere aanbieders beloven beterschap, waaronder Landal en RCN.

Tips voor het boeken bij een vakantiepark