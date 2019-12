Vago travel gadget

Eerste indruk|Ook wel eens last van keuzestress bij het inpakken van je reistas? Met behulp van de Vago travel gadet zuig je de lucht uit je kleding en dat levert, volgens de fabrikant, 50% extra ruimte op in je koffer. Neem dus gerust die extra broek mee in je koffer. We probeerden het uit.

Conclusie

De startset van de Vago travel tool bestaat uit een compressor en speciale vacuümzak. De compressor is een handzaam apparaatje dat gemakkelijk in een reistas past. Je stopt de zachte items zoals kleding en handdoeken in de vacuümzak en de compressor vacumeert je kleding in ongeveer 5 minuten. Dat levert ruimtewinst op, maar de door de fabrikant ingeschatte 50% vinden we erg optimistisch. Het gewicht wijzigt natuurlijk niet. De startset kost €60, niet echt goedkoop. Heb je dat er niet voor over? Dan ben je voorfdeliger uit door alleen een vacuümzak aan te schaffen en handmatig de lucht te verwijderen.

Vago startset

De Vago startset bestaat uit een compressor, een usb-kabel en een vacuümzak van 50 x 60 cm. De zak is gemaakt van soepel plastic. De compressor is een handzaam apparaatje van ongeveer 7 bij 3 cm met een gewicht van 77 gram.

Vacumeren

Het vacumeren werkt eenvoudig. Je vult de vacuümzak met zachte items en sluit hem met de sluitstrip. Vervolgens verwijder je het dopje van het ventiel op de zak en bevestig je de compressor door deze met de klok mee vast te draaien.

De compressor bevestig je met een usb-kabel aan een stroombron, zoals een laptop of powerbank, of via een adapter aan het stopcontact. Door middel van lampjes zie je wanneer het apparaatje goed is aangesloten en in werking is.

Voor het vacumeren zijn er 2 opties:

De automatische modus: de compressor stopt automatisch wanneer de lucht verwijderd is. Deze modus start je met een korte druk op de powerknop.

De handmatige modus: je bepaalt zelf wanneer je stopt door op de powerknop te drukken. Je start door de powerknop 2 seconden ingedrukt te houden.

Met behulp van de vacuümzakken kun je bijvoorbeeld vieze kleding geurloos en apart van de schone kleding bewaren. Het vacumeren gaat niet zonder herrie.

Verkrijgbaarheid

Naast de startset kun je losse vacuümzakken kopen. Deze zijn verkrijgbaar in 4 maten:

TVB1 bag Small: 36 x 36 cm (€17,95)

TVB2 bag Medium: 50 x 60 cm (€19,95)

TVB4 bag Medium: 40 x 50 cm (€19,95)

TVB3 bag Large: 70 x 100 cm (€22,95)

De startset, met compressor en zak TVB2, kost €50 of €60. Zowel startset als zakken zijn verkrijgbaar via bol.com (voor bovengenoemde prijzen) en via vago.club. TVB3 bag Large is alleen via Vago.club verkrijgbaar.

Goedkoper alternatief

Heb je er geen €50 voor over? Voor zo’n €5 koop je een vacuümzak bij bijv. Blokker, Hema of Action. Als er een stofzuiger beschikbaar is kun je die gebruiken om de lucht uit de zak te zuigen. Is deze niet voorhanden dan kun je ook veel lucht verwijderen door de zak op te rollen of plat te drukken.

Tips

Een aantal tips voor het vacumeren:

Stop geen scherpe voorwerpen in de zak, bij het vacumeren kunnen deze door de zak heen prikken.

Door het vacumeren kan kleding flink kreuken. De fabrikant raadt aan de items op te vouwen om dit te voorkomen.

Ga je op reis zonder apparaat met usb-ingang dat stroom kan leveren, neem dan een adapter voor een stopcontact mee.

Stop leren kleding niet voor lange tijd in een vacuümzak, leer heeft zuurstof nodig.

Klachten bij crowdfunding

Voor de ontwikkeling van de Vago travel gadet startte fabrikant Creaton Cell een crowdfundingsactie via kickstarter.com. Op deze website is te lezen dat een groot aantal mensen die kozen voor een bijdrage in ruil voor dit product, het product nooit geleverd kregen.

De fabrikant laat hierop in een reactie weten: 'De ontwikkelaars hebben dit momenteel als prioriteit gesteld en zullen dit oplossen, het is puur een logistieke issue van Korea naar de VS. Ik kan begrijpen dat deze berichten zorgelijk zijn, ook omdat Kickstarter een goed (Internationaal) platform is. Echter deze actie staat los van de distributie-activiteiten welke wij in Nederland ondernemen en wij hebben dan ook met levering en service geen enkel probleem.'

