Slaaptrainers uitgeprobeerd

Niet naar bed willen of heel vroeg wakker worden: kleine kinderen zijn meestal niet goed voor je eigen nachtrust. Een slaaptrainer kan hulp bieden. Die geeft aan wanneer het tijd is om op te staan, ook wanneer je kind nog geen klok kan kijken. We probeerden er 5 uit.

Conclusie

Slaaptrainers zijn er in allerlei variaties. Vaak zijn ze uitgerust met een klok, alarm en nachtlampje, soms met leeslamp. Een aantal laten naast wanneer het tijd is om op te staan (wekhulp), ook zien wanneer het tijd is om te gaan slapen (slaaphulp).

Wat is handig?

Wanneer een kindje nog geen klok kan kijken, is het vooral belangrijk dat eenvoudig te begrijpen is wanneer hij of zij op mag staan. Naast een wekhulp vonden onze testers een slaaphulp een handige functie: 'Het geeft een extra motivatie om te gaan slapen'. Het panel vond het ook handig als er twee wektijden in te stellen zijn, voor doordeweeks en in het weekend.

Voor een wat ouder kind is een klokje en eventueel een alarm interessant.

Sam het schaapje vonden we de prettigste slaaptrainer voor jonge kinderen, gevolgd door Philips MyBuddy. Nijntje slaaptrainer en Kid’Sleep Moon zijn gedeeld derde. De Kid’Sleep klok mijn eerste wekker is geschikt voor wat oudere kinderen die willen leren klok kijken.

Kooptips voor een slaaptrainer

Bepaal wat voor functies je belangrijk vindt:

Wil je naast wekhulp ook een slaaphulp?

Vind je een klok, nacht of leeslamp en/of alarm handig?

Wil je dat de slaaptrainer aangeeft wanneer het bijna tijd is om op te staan?

Wil je verschillende tijden kunnen instellen voor doordeweeks, weekend en eventueel een middagslaapje?

Wil je een analoge wekker of vind je het ook handig als je kind een digitale tijd leert begrijpen?

Kijk of je erachter kunt komen:

Of de slaaptrainer makkelijk in te stellen is.

Of het voor het kind duidelijk is wanneer het tijd is om te slapen of op te staan.

Hoe is het geluid van het alarm? Is dit niet te luid?

Is het wek- of slaapplaatje 's nachts ook duidelijk zichtbaar?

Zijn de instellingen niet te gemakkelijk te wijzigen? Heeft de slaaptrainer een toetsvergrendeling?

Voor een kindje dat nog geen klok kan kijken is het vooral belangrijk dat de plaatjes van de wekhulp eenvoudig te begrijpen zijn. Daarnaast kan een slaaphulp handig zijn. Een ouder kind heeft ook iets aan een klok en zoekt waarschijnlijk een stoerder model dan Nijntje of Sam.