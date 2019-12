Levensduur van digitale apparaten

We vroegen in 2016 aan 6800 consumenten hoe lang hun digitale apparaten, zoals smartphones en laptops, meegaan. En ook wanneer en waarom ze hun oude exemplaar vervangen hebben voor een nieuwe.

Printers, laptops, cameras, navigatiesystemen

Na gemiddeld 5 jaar waren deze apparaten aan vervanging toe:

Waarom vervanging?

Bij printers en laptops was dat vaak om technische redenen. Een printer wordt meestal vervangen omdat hij stuk is, een laptop omdat hij traag is geworden.

Navigatiesystemen en digitale camera's worden veel minder vaak afgeschaft omdat ze niet meer goed functioneren. De panelleden verruilden hun navigatiesysteem meestal voor een nieuwe omdat ze andere of nieuwere kaarten wilden. Camera's werden doorgaans vervangen omdat ze technisch verouderd waren.

E-readers en tablets

E-readers en tablets werden door consumenten gemiddeld na 3 jaar vervangen. Dit zijn producten die relatief kort bestaan. E-readers zijn nu zo'n 12 jaar te koop en de eerste tablet kwam in 2010 op de markt.

De levensduur van 3 jaar is gebaseerd op deze eerste e-readers en tablets. De techniek lijkt sindsdien verbeterd: 30% van de panelleden had in 2016 een tablet die langer dan 3 jaar mee gaat en 40% een e-reader die ouder is dan 3 jaar.

Smartphones

Smartphones werden door de panelleden het snelst vervangen: gemiddeld na 2,5 jaar. Meestal was de smartphone niet kapot, maar deden panelleden hem weg omdat hun abonnement afliep en ze een nieuwe mochten kiezen. Maar veel consumenten kozen ook voor een nieuw toestel vanwege de laatste technische snufjes.

De technische levensduur van een smartphone is waarschijnlijk langer dan 2,5 jaar. Houd er bij oudere smartphones - zeker bij Android-toestellen - wel rekening mee dat deze niet de laatste updates zullen krijgen.

Hoe lang gaat een apparaat mee?

Digitale camera 5 jaar Printer 5 jaar Laptop 5 jaar Navigatiesysteem 5 jaar E-reader 3 jaar Tablet 3 jaar Smartphone 2,5 jaar

De gemiddelde gebruiksduur in de praktijk is gebaseerd op de ervaringen van alle panelleden in de enquête: zowel degenen die hun product hebben vervangen vanwege een defect, als degenen die dit hebben gedaan vanwege een andere reden.

Goedkoop gaat net zo lang mee als duur

We vonden overigens geen relatie tussen de prijs van een digitaal product en het aantal jaren waarna het vervangen wordt. Een goedkoper product gaat ongeveer net zo lang mee als een duurder product.

Alleen bij tablets en e-readers vonden we een zwak verband. Tablets onder de €300 worden gemiddeld na 2 jaar vervangen, die boven de €300 na 3 jaar. Maar de techniek heeft zich ontwikkeld en je mag inmiddels ook van tablets goedkoper dan €300 verwachten dat ze minstens 3 jaar meegaan.

Garantie op je apparaat

Hoe lang heb je bij een defect apparaat recht op reparatie of vervanging? Lees meer over garantie binnen en buiten de garantietermijn en haal je recht met onze stappenplannen en voorbeeldbrieven.

