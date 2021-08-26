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Levensduur van digitale apparaten

Hoe lang gaat een televisie gemiddeld mee? En na hoeveel jaar vertonen tablets hun eerste mankementen? Ieder jaar vragen we duizenden consumenten naar hun ervaringen met allerlei soorten apparaten.  
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert Wonen & LevenGepubliceerd op:26 augustus 2021

te-snel-kapot

We vroegen ruim 3000 gebruikers naar hun ervaringen met televisies, printers, laptops, tablets, smartphones en wearables (smartwatches). We weten hoe snel de eerste mankementen ontstaan en wat er precies kapot gaat. Ook na hoeveel jaar het apparaat vervangen is. Tenslotte doen we uitspraken over de verwachte levensduur van verschillende merken per apparaat.

Conclusie

Bij digitale apparaten is er meestal in de eerste 2 jaar weinig aan de hand. Pas daarna treden meestal de eerste mankementen op. Uitzondering zijn de ..... en ..... waarbij vaak al na ruim 1 jaar iets stuk gaat. Bij ..... is de ..... een zwakke schakel.   
Hoe lang een apparaat uiteindelijk meegaat, is vaak veel langer dan de fabrieksgarantie. En langer dat de winkels vaak vertellen. ..... gaan het langst mee met gemiddeld 10 jaar.  ..... en ..... zijn na gemiddeld 3,5 jaar aan vervanging toe. 
Er zijn duidelijke verschillen per merk. Zo gaat een ..... televisie gemiddeld 4 jaar langer mee dan één van ......  

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