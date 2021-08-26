Levensduur van digitale apparaten

Conclusie

Bij digitale apparaten is er meestal in de eerste 2 jaar weinig aan de hand. Pas daarna treden meestal de eerste mankementen op. Uitzondering zijn de ..... en ..... waarbij vaak al na ruim 1 jaar iets stuk gaat. Bij ..... is de ..... een zwakke schakel.

Hoe lang een apparaat uiteindelijk meegaat, is vaak veel langer dan de fabrieksgarantie. En langer dat de winkels vaak vertellen. ..... gaan het langst mee met gemiddeld 10 jaar. ..... en ..... zijn na gemiddeld 3,5 jaar aan vervanging toe.

Er zijn duidelijke verschillen per merk. Zo gaat een ..... televisie gemiddeld 4 jaar langer mee dan één van ......