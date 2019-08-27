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Goedkoopste supermarkt: Prijspeiling 2020

Wij hebben de prijzen vergeleken van A-merken in 13 grote supermarkten in Nederland. Jumbo is de goedkoopste supermarkt voor A-merken, maar let op! De lage prijzen gelden in slechts 16% van alle Jumbo-winkels. In 44% van de Jumbo-winkels zijn de boodschappen zelfs duurder dan gemiddeld. We zien dat Jumbo steeds meer verschillende prijzen hanteert.

Bijgewerkt op:24 februari 2020

Prijspeiling supermarkt 1200x800

A-merken onderzocht

In het geheim peilden wij de prijzen. Deze keer hebben wij alleen uitgezocht bij welke supermarkt je het goedkoopst A-merken kunt kopen. Begin januari vergeleken we de prijzen van ruim 150 A-merkproducten, zoals van Calvé, Iglo, Grand Italia en Coca-Cola, bij 13 grote supermarktketens. Aldi en Lidl verkopen nauwelijks A-merken en zijn niet meegenomen.

Goed vergelijken is lastig

Over het gehele assortiment bestaat er eigenlijk geen goedkoopste supermarkt. Daarom hebben wij alleen A-merken vergeleken. Jumbo heeft in 110 van de 680 winkels (16%) de laagste prijzen voor A-merken. Daar zijn zij gemiddeld 7% goedkoper. De online supermarkt Picnic volgt Jumbo op de voet en is gemiddeld 6% goedkoper. Aanbiedingen zijn niet meegewogen.

Verschillende prijsniveaus

Twee jaar geleden zagen wij al dat Jumbo verschillende prijsniveaus hanteert. Toen waren dat er in grote lijnen 3, nu zijn het er 4. Jumbo’s met veel concurrentie in de buurt zijn het goedkoopst. Dit geldt voor 16% van de filialen. 30% hanteert een laag/midden niveau en 10% een midden/hoog prijsniveau. Bij 44% van de Jumbo’s zijn de boodschappen zelfs duurder dan gemiddeld. Deze filialen liggen met name in Noord-Nederland en Zeeland, waar minder concurrentie is.

Ook Hoogvliet gebruikt meerdere prijsniveaus, maar de prijsverschillen tussen de filialen zijn veel kleiner. En bij Plus zit er alleen voor huismerken prijsverschil tussen filialen. Consumenten kunnen op de supermarktlijst opzoeken welk filiaal welk prijsniveau hanteert.

Bekijk alle prijslijnen:
Overzicht van de prijsniveaus van Jumbo, Hoogvliet en Plus supermarkten (pdf)

Prijsniveau A-merken

Supermarkt Prijsniveau
Jumbo (prijslijn: laag) 7% goedkoper
Picnic 6% goedkoper
Dirk 4% goedkoper
Hoogvliet 4% goedkoper
Jumbo (prijslijn: laag/midden) 4% goedkoper
Vomar 4% goedkoper
Deen 0%
Deka 0%
Jumbo (prijslijn: midden/hoog) 0%
Jumbo (prijslijn: (hoog) 1% duurder
Jan Linders 2% duurder
Plus 3% duurder
Albert Heijn 4% duurder
Coop 4% duurder
Poiesz 6% duurder
Spar 13% duurder

Peildatum: januari 2020

Maximaal profiteren van aanbiedingen

We keken niet naar aanbiedingen, maar met een beetje slim inkopen bespaar je daar al snel 30% mee. Voor A-merkproducten als Amstel, Heineken, Andrélon, Dove, Ariel, Robijn, Unox, Calvé, etc hoef je eigenlijk nooit de volle mep te betalen. Dit zijn lang houdbare artikelen dus makkelijk om een voorraadje aan te houden.

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