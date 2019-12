Kattenvoer: waar moet je op letten?

Nederland telt circa 2.600.000 katten. Daarmee is dit eigenzinnige beestje veruit het populairste huisdier. Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat je kat de juiste voeding krijgt. Maar welk voer is goed? En wat zit er eigenlijk in?

Droog- versus natvoer

Zowel droog- als natvoer zijn geschikt als totaalvoeding en voldoen meestal aan de richtlijnen die voor kattenvoer zijn opgesteld. Natvoer komt echter het meest in de buurt van het oorspronkelijke dieet dat bestaat uit muizen, vogels en andere kleine dieren die met huid en haar worden opgegeten. Hierin zit alles wat een kat nodig heeft, inclusief veel vocht. Daarom hoeft een kat van nature nauwelijks te drinken.

Volgens Wouter Hendriks, hoogleraar Diervoeding aan de Universiteit Wageningen en Utrecht, heeft natvoer daarom de voorkeur. Optimaal voer bevat volgens hem veel vocht, veel eiwit en zo weinig mogelijk groente, kruiden en koolhydraten zoals zetmeel. Brokken zijn volgens Hendriks in principe ook prima, maar niet de ideale voeding voor een kat.

Natvoer

Voordelen Nadelen Lijkt op het natuurlijke dieet

Hoog vochtgehalte

Weinig koolhydraten zoals zetmeel Geur

Bederft sneller, waardoor je het niet lang kunt laten staan

Geeft snel rommel

Droogvoer

Voordelen Nadelen Weinig rotzooi

Weinig stank

Bederft minder snel, waardoor je het vrij lang kunt laten staan Laag vochtgehalte (hierdoor kan een kat sneller uitdrogen)

Hoog koolhydraatgehalte

Lijkt minder op het natuurlijke dieet

Sommige mensen geven hun kat als extraatje een schoteltje melk; of dit verstandig is kun je lezen in Feiten en fabels over kattenvoer.

Samenstelling kattenvoer

Je kat heeft, naast veel vocht, voornamelijk kwalitatief hoge eiwitten en vetten nodig omdat het een echte vleeseter is.

Granen en groente zijn daarom overbodig. Katten krijgen deze van nature niet of nauwelijks binnen omdat ze leven van prooidieren.

Wat betreft de eiwitsamenstelling zijn voornamelijk de aminozuren (bouwstenen van eiwitten) taurine en methionine belangrijk. Een tekort aan taurine kan op de lange termijn leiden tot blindheid en hartfalen.

Verder zijn een aantal vitamines en mineralen essentieel. Bijvoorbeeld zink, vitamine A en E, calcium en fosfor. Een teveel aan calcium of fosfor kan echter ook schadelijk zijn.

Als het aan de kat lag…

... kocht ze slachtafval. Dat is prima voeding voor je kat. In de supermarkt blijkt echter dat de menselijke smaak bepalend is voor het assortiment kattenvoer. Kip en rund zie je terug in de blikken kattenvoer. Smaken als 'stukjes muis in gelei' of 'koolmees in saus' zouden waarschijnlijk gepaster zijn. Maar dat klinkt de baasjes niet fijn in de oren.

Veel vlees dat genoemd wordt op de verpakking zit er vaak niet in, dit beperkt zich meestal tot minder dan 5% van het totaalproduct. Het grootste deel bestaat uit dierlijke bijproducten; afkomstig van allerlei soorten dieren.

Hoeveel je kat er ook om zeurt, het is niet verstandig je eigen maaltijd met de poes te delen. Voeding voor mensen sluit niet aan bij het kattendieet. Ze kunnen bovendien niet goed tegen smaakmakers zoals knoflook, ui en bieslook.

Check ontlasting, vacht en allergie

Om te checken of je kat de goede voeding krijgt, kun je het best kijken naar de ontlasting. Is deze te dun of juist te stevig? Dan kan het verstandig zijn over te stappen op ander voer. Doe dit wel geleidelijk. Op de lange termijn is de kwaliteit van de vacht ook een indicator voor goede voeding. Een slechte vacht kan duiden op een vitamine- of mineralentekort. Als je kat last heeft van jeuk of maag- en darmklachten kan dit duiden op een allergie. Kun je de kat in plaats van kattenvoer ook gewoon een lapje (rauw) vlees voorschotelen? Lees het in Feiten en fabels over kattenvoer.

Hoe lees je het etiket?

Vind je etiketten voor je eigen maaltijd al abracadabra? Met kattenvoer is het niet eenvoudiger. Hieronder een overzicht van veelgebruikte kreten bij kattenvoer.

Dierlijke bijproducten

Volgens Europese wetgeving vallen hieronder: alle vleesdelen van geslachte, warmbloedige landdieren (zoals kippen en koeien). Denk vooral aan organen zoals lever, hart, milt, nieren, maag en longen, maar ook bindweefsel. Orgaanvlees is in principe geschikt voor menselijke consumptie, maar in Nederland niet erg gewild vanwege de smaak en textuur. Dierlijke bijproducten zijn goedkoop, en in dit geval misschien wel de beste koop. Ze bevatten namelijk voor de kat essentiële voedingsstoffen.

Ruwe as

Ruwe as wijst op een methode om te bepalen hoeveel energie er in de voeding zit. Om dit te achterhalen wordt het voer verbrand waarbij alleen de as overblijft. Een hoog gehalte aan ruwe as kan wijzen op de aanwezigheid van seperatorvlees en/of gemalen botten in het voer. Het is nogal verwarrend dat zulke specifieke vaktermen op de verpakking staan. Dit is niet de keuze van de fabrikant, de vermelding is wettelijk verplicht.

Plantaardige bijproducten

Plantaardige bijproducten betreffen vezelrijke ingrediënten zoals groente en granen. Deze heeft een kat eigenlijk niet nodig. Het wordt desondanks vaak toegevoegd om de consistentie van het voer te verbeteren. De vezels uit plantaardige bijproducten hebben namelijk een bindende werking.

Ruwe celstof

Ruwe celstof komt uit de celwanden van plantaardige producten. Dit zijn (onverteerbare) vezels.

