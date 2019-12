Help, mijn kat is te dik!

Oorzaken

Katten zijn vaak erg kieskeurig en schromen niet een hapje van jouw maaltijd op te eisen. Laat je echter niet overhalen tot al te veel extraatjes, veel katten zijn namelijk te dik. Dit heeft, net als bij mensen, vaak 2 oorzaken: ze eten te veel en bewegen te weinig.

Gevolgen van overgewicht

Overgewicht kan bij katten, net als bij mensen, leiden tot diabetes en gewrichtsproblemen. Ook hart- en vaatziekten komen vaker voor bij dikke katten, en bij warm weer is er eerder kans op oververhitting. Snacks en tussendoortjes voor de kat zijn dus niet aan te raden.

Je kat wegen

Een kat stil laten zitten op een weegschaal blijkt vaak een uitdaging. Makkelijker is het om jezelf met en zonder kat te wegen.

Wat kun je doen?

Overgewicht bij katten verminder je of voorkom je niet alleen door de juiste voeding, maar ook door voldoende beweging. Laat hem maar eens werken voor zijn voer. Er zijn speeltjes op de markt waarbij een kat flink moeite moet doen voor zijn brokjes. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf met je kat spelen, des te leuker!

Zet een kat met overgewicht niet zomaar op een streng dieet, dit kan tot een tekort aan essentiële voedingstoffen leiden.

Wat heeft een kat nodig?

De benodigde voeding is afhankelijk van leeftijd en ras. Zo heeft een kitten extra energie en voedingsstoffen nodig om te groeien. Houd er rekening mee dat een gesteriliseerde of gecastreerde kat 30% minder voeding nodig heeft. Tenslotte kan de aanbevolen hoeveelheid voeding afhangen van het ras, voornamelijk omdat het ene ras actiever is dan het ander.

Samengevat is de hoeveelheid voer afhankelijk van de volgende factoren:

gewicht (grootte) van de kat

activiteit

wel of niet gesteriliseerd/gecastreerd

ras

leeftijd

Om overwicht te voorkomen kun je het best de aanbevolen hoeveelheid voeding op de verpakking aanhouden. Hierbij staat als richtlijn vaak het gewicht van een gemiddelde kat aangegeven. Weegt je kat meer of minder? Dan heeft hij ook meer of minder nodig (tenzij je kat al te dik is).



Lees ook: