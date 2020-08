Goedkope huismerken in de supermarkt

Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken is afgelopen jaren flink gestegen. Bij vier regionale supermarktketens kun je gemiddeld het meest besparen als je kiest voor huismerken in plaats van A-merken. Een volle boodschappenkar met huismerken is daar gemiddeld 48% goedkoper dan een volle boodschappenkar met A-merken.