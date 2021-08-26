Levensduur van huishoudelijke apparaten

We vroegen begin 2023 ruim 12.000 consumenten naar hun ervaringen wat betreft de levensduur en merktevredenheid van espressomachines, koelkasten, sledestofzuigers, steelstofzuigers, vaatwassers, vriezers en wasdroger.

Daarnaast vroegen we ruim 14.000 consumenten naar hun ervaringen met mankementen bij espressomachines, koelkasten, sledestofzuigers, steelstofzuigers, vaatwassers, wasdrogers en wasmachines.