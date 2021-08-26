Levensduur van huishoudelijke apparaten

Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:21 december 2023
We vroegen begin 2023 ruim 12.000 consumenten naar hun ervaringen wat betreft de levensduur en merktevredenheid van espressomachines, koelkasten, sledestofzuigers, steelstofzuigers, vaatwassers, vriezers en wasdroger.
Daarnaast vroegen we ruim 14.000 consumenten naar hun ervaringen met mankementen bij espressomachines, koelkasten, sledestofzuigers, steelstofzuigers, vaatwassers, wasdrogers en wasmachines.
Hoe lang een apparaat uiteindelijk meegaat, is vaak veel langer dan de fabrieksgarantie. ... gaan het langst mee, met gemiddeld 15,1 jaar. ...zijn gemiddeld na 5,9 jaar aan vervanging toe. Er zijn duidelijke verschillen per merk. Zo gaat een sledestofzuiger van het merk ... gemiddeld bijna 6 jaar langer mee dan één van ... En met een vaatwasser van ... kun je gemiddeld 5,5 jaar langer vooruit dan met eentje van ...