Philips Avant volautomatische pastamaker

Conclusie

De volautomatische pastamachine van Philips vormt geen echte aanwinst voor de keuken. Ook zijn evenknie de Trebs PastaGusto pastamachine vinden we geen succes. De apparaten, die enkel inzetbaar zijn voor het maken van pasta of noodles, leveren niet hetzelfde resultaat als een traditionele handmatige pastamachine. Het eindproduct weegt ook niet op tegen het gemak en de smaak van goede gedroogde pasta. Tijdens de bereiding is er amper invloed op de duur van het kneden en de dikte van de pasta. Het schoonmaken van de machine is geen pretje. Het enige voordeel ten opzichte van een handmatige machine is dat je er meer soorten pasta mee kunt maken.

Philips Avant Pastamachine

Het grootste voordeel van deze Philips (€200) ten opzichte van de Trebs is het display waarop staat hoe lang de bereiding duurt. In 15 minuten is de machine klaar met ca. 300 gram pasta. Door een speciaal programma te starten kunnen ook de laatste restjes deeg nog door de machine worden gedrukt. De machine is verder fraai vormgegeven en aanzienlijk sneller en stiller dan de pastamaker van Trebs; al maakt ook de Philips best wel veel herrie. De bediening van de machine is simpel, met de 4 knoppen naast het display kun je gemakkelijk aangeven hoeveel pasta je gaat maken. Het receptenboek dat bij de machine zit is uitgebreid.

Wat kan de Philips Avant pastamachine?

De Philips wordt geleverd met 4 vormen voor verschillende pasta:

spaghetti

fettucine

penne

pastavellen

In het pakket zitten ook 2 maatbekers, een voor het afmeten van de bloem en een voor het afmeten van het vocht (eieren en water). De maximale hoeveelheid bloem die de machine kan verwerken is 500 gram. Er staat geen voorschrift in de gebruiksaanwijzing voor het maken van pasta met andere hoeveelheden dan 250 of 500 gram bloem.

Het resultaat

De pasta die uit de machine komt is vrij dik en na het koken, volgens de opgegeven kooktijd, melig. Het is wel leuk dat de Philips Avant ook pastavellen maakt. Lasagne en ravioli behoren daardoor tot de mogelijkheden.

Schoonmaken een hele klus

Het schoonmaken van het apparaat is onprettig, het deeg kruipt in alle hoekjes en gaatjes en vervolgens mag je dit overal uit gaan pulken. Een van de grootste nadelen van de Philips is dat geen enkel onderdeel in de vaatwasser mag.

Mocht je toch over willen gaan tot aanschaf, de machine wordt begin april 2016 in de winkels verwacht.

