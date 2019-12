Trebs PastaGusto volautomatische pastamaker

Conclusie

De Trebs (€125) is niet gemakkelijk te bedienen, heeft geen tijdsindicator en maakt ontzettend veel herrie. Met het verwerken van grotere hoeveelheden (ongeveer 500 gram) bloem heeft het apparaat moeite. Met minder bloem werkt de Trebs beter.

In tegenstelling tot de Philips Avant pastamaker die we ook beproefd hebben, wordt het deeg niet automatisch door de machine gedrukt. Na 4 à 5 minuten mixen trek je een schuif open aan de zijkant, waardoor het deeg door de pastavorm komt. Dat gaat allemaal verre van soepel. Het deeg komt maar langzaam door de vorm, waardoor het verwerken van het deeg lang duurt.

De pasta is niet van dezelfde kwaliteit als pasta die je maakt met een traditionele, handmatige pastamachine. Het eindproduct weegt ook niet op tegen het gemak en de smaak van goede, gedroogde pasta. Tijdens de bereiding is er amper invloed op de duur van het kneden en de dikte van de pasta. Het schoonmaken van de machine is geen pretje.

De volautomatische pastamachine van Trebs is dus geen aanwinst voor de pastaliefhebber. Het enige voordeel ten opzichte van een handmatige machine is dat je er meer vormen pasta mee kunt maken.

Lees ook: eerste indruk Philips Avant pastamaker

Wat kan de Trebs PastaGusto?

De Trebs wordt geleverd met maar liefst 10 pastavormen, waaronder een vorm voor:

spaghetti

spaghettini

tagliatelle

rigatoni

fettuchini

pappardelle

In de gebruiksaanwijzing staan enkel recepten voor pasta met 500 gram bloem. Als je met een mindere hoeveelheid aan de slag wilt - wat aan te raden is - dan moet je zelf berekenen hoeveel vocht (eieren en/of water) je moet toevoegen.

Door de vele pastavormen is het met de Trebs wel mogelijk om iets dunnere pasta te maken (bijvoorbeeld met de spaghettinivorm). Deze pasta zal na het koken iets minder melig aanvoelen en smaken.

Schoonmaken deels in vaatwasser

Nadat je pasta hebt gemaakt, is het een flink karwei om alle deegresten uit de machine te krijgen. Trebs adviseert om het deeg goed te laten drogen en - voor het schoonmaken - bepaalde pastavormen eerst in de vriezer te leggen. De meeste onderdelen van de Trebs mogen in de vaatwasser, al wordt dat in de gebruiksaanwijzing afgeraden voor de mengcontainer.

Lees ook: