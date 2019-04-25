Test snoeischaren

Bart Lucassen Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:20 maart 2020
Er zijn behoorlijk wat snoeischaren om uit te kiezen. Let bij het kiezen op de ergonomie. De Beste uit de Test is bijvoorbeeld geschikt voor rechtshandigen met grote, sterke handen.
Ben je linkshandig, heb je kleine handen of weinig kracht in je handen, dan zijn er alternatieven.
Bij snoei- en takkenscharen kun je kiezen uit 2 verschillende soorten. Sommige scharen zijn bedoeld voor het zware werk. Je kunt dan meer kracht zetten en dikkere takken doorknippen. Maar dat gaat wel ten koste van de nauwkeurigheid.
Kies voor een ander soort schaar als je voor precisie wilt gaan.
Goedkope snoeischaren doen het in onze test een stuk minder goed. Maar er is een uitzondering. Deze snoeischaar krijgt ook het predicaat Beste Koop en scoort een ruime voldoende voor het gebruik en de kniptest.
|Merk & type
|Richtprijs
|Felco 2
|€40
|Stihl PG 10
|€10
|Gardena B/S - XL
|€31
|Felco 7
|€57
|Gardena B/S-M
|€20
|Polet Snoeischaar 2 - 210mm
|€26
|Fiskars SmartFit P68
|€28
|Fiskars Inspiration Ruby
|€14
|For-q bypass handschaar Klassiek
|€16
|Wolf-Garten RR 4000
|€24
|Freund 2008 21 cm
|€36
|Fiskars PowerGear PX94
|€40
|Central Park Ooievaarsbek 17mm
|€10
|Wolf-Garten RR2500
|€20
|Bahco PX-M2 Ergo 20 mm
|€47
|Gamma Voorbijsnijdend 20 cm (448941)
|€6
De prijzen zijn van april 2019
De beste snoeischaar is een design-icoon. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen, maar het is aan te raden om een keer een onderdeel te (laten) vervangen of de messen te slijpen. Maar je mag verwachten dat hij een leven lang meegaat.
Goedkope snoeischaren doen het een stuk minder goed. Maar er is een uitzondering. De Beste Koop doet het prima. Je koopt hem online of bij de speciaalzaak.