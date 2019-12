Test snoeischaren

Test|We testten 16 snoeischaren met een panel van professionele tuiniers. De Felco 2 is Beste uit de Test, dit is een echte designklassieker. Goedkope snoeischaren vallen door de mand, met 1 uitzondering: de PG 10 van Stihl. Deze snoeischaar is Beste Koop. Hij kost maar een tientje, en doet het prima.

De beste snoeischaar

De beste snoeischaar is de Felco 2. Deze snoeischaar is met recht een design-icoon. Hij wordt al vanaf 1948 geproduceerd en is 70 jaar later nog steeds de favoriet van veel tuiniers. Ook nu is hij weer Beste uit de Test.

De Felco 2 is gemaakt van hoogwaardige materialen. Wellicht moet je een keer een onderdeel (laten) vervangen of de messen slijpen. Maar je mag verwachten dat hij een leven lang meegaat

Je hebt een Felco 2 voor ongeveer €40. Goedkopere snoeischaren doen het een stuk minder goed. Maar er is een uitzondering: de PG 10 van Stihl kost maar €10 en doet het prima. Je koopt hem online of bij de speciaalzaak.

Alle testresultaten

Merk & type Richtprijs Testoordeel Gebruik Knippen Felco 2 - Beste uit de Test €40 8,7 9,2 7,8 Stihl PG 10 - Beste Koop €10 8,0 8,3 7,3 Gardena B/S - XL €31 7,6 8,4 6,0 Felco 7 €57 7,4 8,1 5,9 Gardena B/S-M €20 7,3 8,0 6,0 Polet Snoeischaar 2 - 210mm €26 7,3 7,8 6,3 Fiskars SmartFit P68 €28 7,3 7,9 6,1 Fiskars Inspiration Ruby €14 7,2 7,9 6,0 For-q bypass handschaar Klassiek €16 7,1 7,2 7,1 Wolf-Garten RR 4000 €24 6,8 7,6 5,3 Freund 2008 21 cm €36 6,8 6,9 6,7 Fiskars PowerGear PX94 €40 6,8 6,5 7,4 Central Park Ooievaarsbek 17mm €10 5,3 5,2 5,6 Wolf-Garten RR2500 €20 5,2 5,3 4,9 Bahco PX-M2 Ergo 20 mm €47 4,8 4,5 5,5 Gamma Voorbijsnijdend 20 cm (448941) €6 3,6 3,9 3,1

De prijzen zijn van april 2019

Ons advies

Snoeischaren worden al sinds 1948 gemaakt en er valt behoorlijk wat te kiezen. Een belangrijk aspect is ergonomie. De Felco 2 is bijvoorbeeld heel geschikt voor rechtshandigen met grote, sterke, handen. Ben je links, heb je kleine handen of weinig kracht in je handen, dan zijn er alternatieven.

Het is een goed idee om een snoeischaar dan eerst te proberen in de winkel. De Felco 7 heeft bijvoorbeeld een rolhandgreep, hierdoor verdeel je de kracht beter bij het knijpen. Bij veel moderne snoeischaren staan de messen onder een hoek staan ten opzichte van de handgrepen. Ook hierdoor hoef je minder kracht te zetten.

Soorten tuinscharen

Er zijn meerdere soorten scharen voor in de tuin.

Een snoeischaar is een klein model tuinschaar bedoeld voor allerlei klussen, zoals het snoeien van struiken en kleinere takken van bomen.

is een klein model tuinschaar bedoeld voor allerlei klussen, zoals het snoeien van struiken en kleinere takken van bomen. Een takkenschaar is een snoeischaar met langere armen. Die armen zorgen ervoor dat je verder kunt reiken, maar ook dat je meer kracht kunt uitoefenen.

is een snoeischaar met langere armen. Die armen zorgen ervoor dat je verder kunt reiken, maar ook dat je meer kracht kunt uitoefenen. Een heggenschaar heeft lange platte bladen bedoeld voor het (in vorm) snoeien van heggen en struiken.

Bypass voor precisie, aambeeld voor het zware werk

Bij snoei- en takkenscharen kun je kiezen tussen bypass- en aambeeldscharen. Een bypassmodel is voor precisie, en een aambeeldmodel voor het zware werk. Voor dagelijks gebruik is een bypass-snoeischaar de juiste keuze.

Een bypassschaar heeft een zogenaamde papegaaienbek. Dit wil zeggen dat de 2 delen van de schaar langs elkaar schuiven, zoals bij een echte schaar. Een aambeeldschaar heeft een snijdende kant en een kant waartegen de tak die je wil afknippen wordt aangedrukt (de aambeeldkant). Hiermee kun je meer kracht zetten en dikkere takken doorknippen. Maar dat gaat ten koste van de nauwkeurigheid.



Hoe wij testen

Voor deze test lieten we enkele professionele tuiniers een paar dagen de snoeischaren gebruiken en beoordelen. We vroegen onder andere naar hoe goed ze knipten en hoe goed ze in de hand lagen. Ook deden we een kniptest, waarbij we stukken rondhout van verschillende diameters doorknipten en oordelen gaven over hoe goed de snoeischaren dat aankonden.

