Batterij ingeslikt: wat te doen?

Als het goed is zitten batterijen in speelgoed achter een gesloten klepje dat je alleen met een schroevendraaier of muntje kunt openen. Maar kinderen vissen ze ook uit verpakkingen, afstandsbedieningen en speelgoed voor oudere kinderen.

Wat doe ik als mijn kind een batterij inslikt?

Laat je kind niet meer eten of drinken. Ga direct naar de spoedeisende hulp.

In het ziekenhuis kijken ze waar de batterij zit, óók als je kind geen klachten of symptomen heeft. Het kan levensgevaarlijk zijn als een batterij in de slokdarm vastzit, want hij kan binnen 2 uur ernstige schade toebrengen. Een batterij in de slokdarm moet direct verwijderd worden via een scopie.

Zit de batterij in de maag, dan zal de arts waarschijnlijk adviseren om te wachten tot de batterij vanzelf wordt uitgepoept. Meestal is dat binnen 5 dagen. Draagt je kind een luier, houd dan goed in de gaten of de batterij uitgepoept is. Gebeurt dat niet, dan moet er alsnog ingegrepen worden.

Is je kind in de dagen na het doorslikken van de batterij onrustig of uit zijn doen? Weigert hij te eten? Heeft hij moeite met slikken, last van braken, buikpijn of zwarte stoelgang? Laat hem dan nogmaals onderzoeken door een arts.

Wat te doen met knoopbatterijen in neus of oren?

Kinderen kunnen batterijtjes ook in hun neus of gehoorgang steken. Ze kunnen lokaal weefselbeschadiging veroorzaken. Ook deze batterijtjes moeten dus snel verwijderd worden. Ga naar de dokter.

Waar moet je op letten bij speelgoed kopen?

Let erop dat de batterijhouder alleen geopend kan worden met behulp van een schroevendraaier of een muntstuk.

Houd batterijen en producten met batterijen die niet als speelgoed bedoeld zijn, zoals afstandsbedieningen, uit de buurt van kleine kinderen.

Lees ook: