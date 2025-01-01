Veilige producten voor iedereen

Een veilig product is belangrijk. Denk aan een traphekje dat goed dicht blijft zitten als je kind er tegenaan duwt.

Zelf kun je dat niet goed controleren. Je weet dus niet altijd of dat wat op de verpakking van een product staat ook klopt.

Daarom testen wij doorlopend verschillende producten op veiligheid. En we kijken ook hoe veilig producten zijn die je al een tijdje kunt kopen. Zo weet je zeker dat je een goed product koopt.

Lees meer wat je moet doen bij een onveilig product. Of lees meer over je rechten bij schade door een onveilig product.