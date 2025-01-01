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Productveiligheid:
veilige producten
voor iedereen

Als consument heb je recht op een veilig product. Maar aan de verpakking of het product zelf zie je niet altijd of het veilig is. Daarom doen wij dat voor je. Wij testen van verschillende producten of ze echt veilig zijn. 

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Veilige producten voor iedereen

Een veilig product is belangrijk. Denk aan een traphekje dat goed dicht blijft zitten als je kind er tegenaan duwt.

Zelf kun je dat niet goed controleren. Je weet dus niet altijd of dat wat op de verpakking van een product staat ook klopt.

Daarom testen wij doorlopend verschillende producten op veiligheid. En we kijken ook hoe veilig producten zijn die je al een tijdje kunt kopen. Zo weet je zeker dat je een goed product koopt.

Lees meer wat je moet doen bij een onveilig product. Of lees meer over je rechten bij schade door een onveilig product.

Productveiligheid illustratie

  • Schade product

    Wat mag je verwachten van de verkoper of fabrikant van een onveilig product. Check je rechten.

  • Onveilig product

    In Nederland en Europa zijn er regels voor veilige producten. Toch kan een product onveilig zijn. Wat kun je dan doen?

Veiligheidswaarschuwingen

Voor deze producten heeft de NVWA en/of de fabrikant een veiligheidswaarschuwing of terugroepactie afgegeven.

Laatste nieuws

Nieuws over productveiligheid, gebaseerd op ons eigen onderzoek én op actuele veiligheidskwesties.

Voorkom een miskoop

Onze Afraders zijn zichtbaar voor iedereen. Maar als je lid wordt, krijg je ook toegang tot meer dan 2000 testresultaten. Je ziet in 1 oogopslag welke producten goed zijn. En minstens zo belangrijk: je ziet welke je beter niet kunt kopen.

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