Waarschuwing veiligheid: Meerdere powerbanks TK Maxx

Waar gaat het om?

De terugroepactie gaat om de volgende powerbanks:

POM-powerbanks

Product en modelnummer:

TITAN CHARGE: P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT

MAGPOWER +: P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT

POWER4CONNECT: P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W

ELITE MAGPOWER: P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT

MAGPOWER PD+: P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT

PD MULTICHARGE: P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT

MAGPOWER: P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT

XO Poppy MagSafe Compatible Powerbank 5000 mAh

Verkocht tussen december 2025 en mei 2026. Het gaat om verschillende kleuren en patronen met onder meer de modelnummers:

PYUKPBK5MT07

WGUKPBK5MRT1

WGUKPBK5MRT2

PYUKPBK5MBF2

PYUKPBK5MT01

PYUKPBK5MT04

PYUKPBK5MCQ3

PYUKPBK5MLI1

Power Evo Wireless Charging Power Bank Volt 5

Verkocht tussen februari 2025 en augustus 2025. Het betreft de modelnummers:

MAGVOLT5BLACK

MAGVOLT5WHITE

Wat moet ik doen?

Heb je één van deze powerbanks? Stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Breng het product terug naar een TK Maxx-winkel. Je krijgt een vervangend product of je geld terug.

Meer informatie

Voor vragen over deze terugroepactie kun je contact opnemen met TK Maxx via telefoonnummer 010 - 711 48 66, per e-mail via service@tkmaxx.nl of ga naar de website van TK Maxx.