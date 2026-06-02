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Waarschuwing veiligheid: Meerdere powerbanks TK Maxx

Nieuws
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Er is een terugroepactie van verschillende powerbanks die tussen augustus 2024 en mei 2026 zijn verkocht in TK Maxx-winkels. Uit recente tests blijkt dat de interne bedrading bij sommige modellen niet goed vastzit. Daardoor kan de bedrading tijdens gebruik losraken, met oververhitting en mogelijk brandgevaar als gevolg.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert ElektronicaGepubliceerd op:2 juni 2026

WAARSCHUWING Powerbanks 1200x800

Waar gaat het om?

De terugroepactie gaat om de volgende powerbanks:

POM-powerbanks

Product en modelnummer:

  • TITAN CHARGE: P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT
  • MAGPOWER +: P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT
  • POWER4CONNECT: P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W
  • ELITE MAGPOWER: P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT
  • MAGPOWER PD+: P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT
  • PD MULTICHARGE: P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT
  • MAGPOWER: P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT

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Verkocht tussen december 2025 en mei 2026. Het gaat om verschillende kleuren en patronen met onder meer de modelnummers:

  • PYUKPBK5MT07
  • WGUKPBK5MRT1
  • WGUKPBK5MRT2
  • PYUKPBK5MBF2
  • PYUKPBK5MT01
  • PYUKPBK5MT04
  • PYUKPBK5MCQ3
  • PYUKPBK5MLI1

Power Evo Wireless Charging Power Bank Volt 5

Verkocht tussen februari 2025 en augustus 2025. Het betreft de modelnummers:

  • MAGVOLT5BLACK
  • MAGVOLT5WHITE

Wat moet ik doen?

Heb je één van deze powerbanks? Stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Breng het product terug naar een TK Maxx-winkel. Je krijgt een vervangend product of je geld terug.

Meer informatie

Voor vragen over deze terugroepactie kun je contact opnemen met TK Maxx via telefoonnummer 010 - 711 48 66, per e-mail via service@tkmaxx.nl of ga naar de website van TK Maxx.

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