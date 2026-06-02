Waarschuwing veiligheid: Meerdere powerbanks TK Maxx

Andre van Zwet Expert ElektronicaGepubliceerd op:2 juni 2026
De terugroepactie gaat om de volgende powerbanks:
Product en modelnummer:
Verkocht tussen december 2025 en mei 2026. Het gaat om verschillende kleuren en patronen met onder meer de modelnummers:
Verkocht tussen februari 2025 en augustus 2025. Het betreft de modelnummers:
Heb je één van deze powerbanks? Stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Breng het product terug naar een TK Maxx-winkel. Je krijgt een vervangend product of je geld terug.
Voor vragen over deze terugroepactie kun je contact opnemen met TK Maxx via telefoonnummer 010 - 711 48 66, per e-mail via service@tkmaxx.nl of ga naar de website van TK Maxx.