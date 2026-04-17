Veiligheidswaarschuwing: VistaSonic Super Föhn

Om welk product gaat het?

Product: VistaSonic Super Föhn

EAN: 8721001392353

Wat is het probleem?

De föhn voldoet niet aan de veiligheidsregels. De isolatie werkt niet goed als je het apparaat aan- of uitzet. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en kun je een elektrische schok krijgen.

Ook kunnen de opzetstukken smelten tijdens gebruik. Als deze je huid raken, kun je brandwonden krijgen, bijvoorbeeld op je hoofd.

Wat moet ik doen?

Gebruik de föhn niet meer. Stop meteen met het gebruik.

Heb je dit product gekocht? Stuur dan een e-mail naar Recall@vistaglobalbv.nl. Zet in je bericht je naam, contactgegevens en bestelnummer. Heb je de föhn gekocht via vistaglobalbv.nl, Vistago.nl of bol.com? Vermeld dit dan ook. Je krijgt daarna uitleg over wat je moet doen.

Geld terug of vervanging

Je hebt recht op reparatie of een nieuw product. Kan dat niet? Dan krijg je je geld terug.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Vista Global B.V.

Heb je vragen? Neem contact op via Recall@vistaglobalbv.nl of bel naar 010 - 321 68 21.