Onveilige traphekjes in onze test

Sinds 2015 testen we traphekjes. Helaas vinden we elke keer weer onveilige traphekjes. Die hebben problemen in onze veiligheidstest. Gebruik geen onveilige traphekjes. Alle traphekjes met een score van 3 of lager benoemen we tot Afrader, onder de 5,5 krijgen ze een onvoldoende.

Afraders: 52 traphekjes zijn onveilig

De beste veilige traphekjes

Gelukkig slagen de meeste traphekjes in onze vergelijker wél voor de veiligheidstests. Met de traphekjes die Beste uit de Test en Beste Koop zijn, zit je sowieso goed.

Problemen bij onveilige traphekjes

Bij de volgende tests gaat er regelmatig iets mis:

Botstest 25 kg

56% van de traphekjes gaat open of breekt bij de extra zware botstest van 25 kg. We testen hierbij strenger dan de norm. We vinden namelijk dat traphekjes ook veilig moeten zijn voor grotere kinderen.

56% van de traphekjes gaat open of breekt bij de extra zware botstest van 25 kg. We testen hierbij strenger dan de norm. We vinden namelijk dat traphekjes ook veilig moeten zijn voor grotere kinderen. Botstest 10 kg

22% van de traphekjes gaat open of breekt bij de botstest van 10 kg. Deze traphekjes zijn zelfs onveilig voor de kleinste kinderen.

22% van de traphekjes gaat open of breekt bij de botstest van 10 kg. Deze traphekjes zijn zelfs onveilig voor de kleinste kinderen. Grote openingen waar een kind doorheen kan

30% van de traphekjes heeft te grote openingen. Kinderen kunnen hier doorheen vallen. Of ze kunnen er in klem komen te zitten met hun hele lichaam. Dit gaat het vaakst mis bij oprolbare hekjes. Dat komt doordat het doek vaak teveel meegeeft, waardoor een kind er onderdoor kan.

30% van de traphekjes heeft te grote openingen. Kinderen kunnen hier doorheen vallen. Of ze kunnen er in klem komen te zitten met hun hele lichaam. Dit gaat het vaakst mis bij oprolbare hekjes. Dat komt doordat het doek vaak teveel meegeeft, waardoor een kind er onderdoor kan. Duwen en trekken

15% van de traphekjes is niet bestand tegen duwen en trekken. Een kind dat aan het hek staat te rammelen kan daardoor van de trap vallen.

Waarom een veilig traphekje belangrijk is

Een veilig traphekje is belangrijk om te voorkomen dat jonge kinderen van de trap vallen en gewond raken. Helaas blijken veel traphekjes niet veilig. Bijvoorbeeld door slechte sluitingen, zwakke onderdelen of te grote openingen tussen de spijlen. Hierdoor kan een kind het hekje makkelijk openen of er zelfs doorheen vallen. Uit onze tests blijkt dat meerdere traphekjes ernstige veiligheidsproblemen hebben. Zulke hekjes raden we af. Bij het kiezen van een traphekje is veiligheid het belangrijkst.

Onveilig traphekje? Dit kun je doen

Heb je een traphekje in huis dat in onze test als gevaarlijk is beoordeeld, maar niet is teruggeroepen? Bij zo'n traphekje heb je te maken met een ondeugdelijk product. Met zo’n product moet je naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je hebt recht op reparatie, vervanging of, als dat niet mogelijk is, je geld terug.

Buiten de garantietermijn geldt een omgekeerde bewijslast: jij moet bewijzen dat het product niet door jouw schuld kapot is gegaan. Bij deze traphekjes is dat geen probleem, want wij hebben al bewezen dat het hekje niet deugt.

Rol van de NVWA bij traphekjes

De problemen die we ontdekken in onze test van traphekjes delen we met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of fabrikanten en importeurs zich houden aan de wetgeving voor productveiligheid. Ze zorgen er ook voor dat consumenten goed worden geïnformeerd over het veilig gebruik van producten.

De NVWA laat deze traphekjes dan ook testen in een lab. Het kan enkele maanden duren voordat de NVWA het onderzoek heeft afgerond. Wanneer we de uitslag ontvangen van het onderzoek van de NVWA, vermelden we dit op de productpagina.

Vermijd deze oudere onveilige traphekjes

Hieronder zie je een lijst van traphekjes die bij eerdere tests onveilig bleken. Veel van deze hekjes zijn inmiddels uit de winkels, maar ze zijn lang niet allemaal officieel teruggeroepen. Het is dus mogelijk dat je nog zo'n hekje thuis hebt, of dat je er een tweedehands vindt. Om ongelukken te voorkomen, adviseren we om deze modellen niet meer te gebruiken.

Afrader Opmerkingen Gamma Mila

JéWé Emma

JéWé Laura

Karwei Mila

Praxis Laura

Praxis Emma

Kidsriver Monza Dit traphek is te koop geweest onder verschillende namen. Het gaat om hetzelfde onveilige traphekje. Jippie's A-Plast De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt. Kidsriver Flexy Dit traphekje is niet bekend onder andere namen. Noma Extending Metal

Noma Wall Fix Metal

Noma Metal Basic Wit

Noma Uitschuifbaar Traphek Eind 2016 heeft Noma een nieuwe versie van dit hekje uitgebracht onder de naam Noma Wall Fix Metal. We hebben het hek opnieuw getest en ook nu bleek het onveilig. Dit hek wordt ook verkocht onder de namen Noma Metal Basic Wit en Noma Uitschuifbaar Traphek. Noma Extending Wood De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt. Prénatal Lexus autoclose Ook bekend onder de naam Autoclose silver. Prénatal traphekje hout De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt. Safety Things Kidco De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt.

Hoe wij traphekjes testen

Wij testen traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011, met daarbovenop een extra strenge test. Lees hoe wij traphekjes testen.