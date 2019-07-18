Sanne Jansweijer Expert traphekjesBijgewerkt op:2 februari 2026
Sinds 2015 testen we traphekjes. Helaas vinden we elke keer weer onveilige traphekjes. Die hebben problemen in onze veiligheidstest. Gebruik geen onveilige traphekjes. Alle traphekjes met een score van 3 of lager benoemen we tot Afrader, onder de 5,5 krijgen ze een onvoldoende.
Gelukkig slagen de meeste traphekjes in onze vergelijker wél voor de veiligheidstests. Met de traphekjes die Beste uit de Test en Beste Koop zijn, zit je sowieso goed.
Bij de volgende tests gaat er regelmatig iets mis:
Een veilig traphekje is belangrijk om te voorkomen dat jonge kinderen van de trap vallen en gewond raken. Helaas blijken veel traphekjes niet veilig. Bijvoorbeeld door slechte sluitingen, zwakke onderdelen of te grote openingen tussen de spijlen. Hierdoor kan een kind het hekje makkelijk openen of er zelfs doorheen vallen. Uit onze tests blijkt dat meerdere traphekjes ernstige veiligheidsproblemen hebben. Zulke hekjes raden we af. Bij het kiezen van een traphekje is veiligheid het belangrijkst.
Heb je een traphekje in huis dat in onze test als gevaarlijk is beoordeeld, maar niet is teruggeroepen? Bij zo'n traphekje heb je te maken met een ondeugdelijk product. Met zo’n product moet je naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je hebt recht op reparatie, vervanging of, als dat niet mogelijk is, je geld terug.
Buiten de garantietermijn geldt een omgekeerde bewijslast: jij moet bewijzen dat het product niet door jouw schuld kapot is gegaan. Bij deze traphekjes is dat geen probleem, want wij hebben al bewezen dat het hekje niet deugt.
De problemen die we ontdekken in onze test van traphekjes delen we met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of fabrikanten en importeurs zich houden aan de wetgeving voor productveiligheid. Ze zorgen er ook voor dat consumenten goed worden geïnformeerd over het veilig gebruik van producten.
De NVWA laat deze traphekjes dan ook testen in een lab. Het kan enkele maanden duren voordat de NVWA het onderzoek heeft afgerond. Wanneer we de uitslag ontvangen van het onderzoek van de NVWA, vermelden we dit op de productpagina.
Hieronder zie je een lijst van traphekjes die bij eerdere tests onveilig bleken. Veel van deze hekjes zijn inmiddels uit de winkels, maar ze zijn lang niet allemaal officieel teruggeroepen. Het is dus mogelijk dat je nog zo'n hekje thuis hebt, of dat je er een tweedehands vindt. Om ongelukken te voorkomen, adviseren we om deze modellen niet meer te gebruiken.
|Afrader
|Opmerkingen
|Gamma Mila
JéWé Emma
JéWé Laura
Karwei Mila
Praxis Laura
Praxis Emma
Kidsriver Monza
|Dit traphek is te koop geweest onder verschillende namen. Het gaat om hetzelfde onveilige traphekje.
|Jippie's A-Plast
|De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt.
|Kidsriver Flexy
|Dit traphekje is niet bekend onder andere namen.
|Noma Extending Metal
Noma Wall Fix Metal
Noma Metal Basic Wit
Noma Uitschuifbaar Traphek
|Eind 2016 heeft Noma een nieuwe versie van dit hekje uitgebracht onder de naam Noma Wall Fix Metal. We hebben het hek opnieuw getest en ook nu bleek het onveilig. Dit hek wordt ook verkocht onder de namen Noma Metal Basic Wit en Noma Uitschuifbaar Traphek.
|Noma Extending Wood
|De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt.
|Prénatal Lexus autoclose
|Ook bekend onder de naam Autoclose silver.
|Prénatal traphekje hout
|De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt.
|Safety Things Kidco
|De NVWA riep dit traphekje in 2016 terug van de markt.
Wij testen traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011, met daarbovenop een extra strenge test. Lees hoe wij traphekjes testen.