Woon je in een huis met een trap? En ben je op zoek naar een veilig traphek voor je kind? Als je een baby hebt die al kan kruipen, dan heb je een traphekje nodig.

Traphekjes getest

Een veilig en stevig traphekje is heel belangrijk als je een baby hebt die kan kruipen, of als je een dreumes of peuter in huis hebt. Er zijn veel verschillende traphekjes te koop. Daarom testen wij traphekjes. We kijken hoe het slot werkt. En we doen een botstest om te zien of het hekje dicht blijft als je kind ertegen aan botst. Ook kijken we naar beklemmingsgevaar en of het traphekje een veilige hoogte heeft. Zo weet je zeker dat je een veilig traphekje kiest.

Traphekje kopen

Je kunt heel veel verschillende soorten traphekjes kopen. Zoals traphekjes met spijlen, maar ook vouwhekjes en oprolbare traphekjes. Maar hoe kies je een goed en veilig traphekje? Wij helpen je kiezen. Door traphekjes te testen. Daarbij is veiligheid natuurlijk het belangrijkst. Want, je wilt niet dat je peuter een traphekje kan openen of er overheen kan klimmen. Niet alle traphekjes zijn veilig. Onveilige traphekjes noemen wij Afraders. In onze vergelijker zie je meteen welke traphekjes je beter niet kunt kopen.

Traphekjes vergelijken

Bij ons kun je traphekjes vergelijken op testresultaten, prijs en veiligheid. Je kunt traphekjes van merken zoals BabyDan, Noma en Safety 1st vergelijken. Je ziet ook meteen welke hekjes onveilig zijn. Deze traphekjes zijn Afraders. Zo vind je makkelijk het beste traphekje voor jou.