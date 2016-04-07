Hoe wij traphekjes testen

Wegingen

We zorgen ervoor dat onze producttests zoveel mogelijk aansluiten op het dagelijks gebruik. Daarom vragen we onze panelleden naar hun ervaringen. Zo weten we wat gebruikers belangrijk vinden aan een product. Deze eigenschappen wegen we zwaarder mee in het Testoordeel.

Traphekjes Veiligheid 60% Gebruiksgemak 25% Installatie 10% Weghalen 5% Testoordeel 100%

Veiligheidsnorm

Europese veiligheidsnorm

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van onze test. We volgen hiervoor de veiligheidsnorm EN 1930:2011. Het oordeel voor veiligheid weegt voor 60% mee in het Testoordeel.

We testen op 3 punten strenger dan de norm:

Botstest 25 kg

Het maximale gewicht volgens de norm is 10 kg. Wij testen daarnaast ook met een gewicht van 25 kg. Daarmee checken we of het hek ook voldoende veilig is voor oudere en dus zwaardere kinderen.

Het maximale gewicht volgens de norm is 10 kg. Wij testen daarnaast ook met een gewicht van 25 kg. Daarmee checken we of het hek ook voldoende veilig is voor oudere en dus zwaardere kinderen. We openen en sluiten de hekjes 500 keer

We testen de veiligheid van het slot door het 500 keer te openen. Volgens de norm hoeft dit slechts 300 keer.

We testen de veiligheid van het slot door het 500 keer te openen. Volgens de norm hoeft dit slechts 300 keer. Openingen bij optillen doek

De norm houdt er geen rekening mee dat grotere kinderen bij oprolbare traphekjes het doek kunnen optillen. Wij nemen dit in de test wel mee.

Hekjes die niet voldoen aan de norm

Bij alle traphekjes in onze test staat op de verpakking vaak de vermelding: 'Dit veiligheidshekje voldoet aan veiligheidsnorm EN 1930:2011'. Helaas betekent dit niet automatisch dat het hekje volledig veilig is. Uit onze tests blijkt dat er veel onveilige traphekjes te koop zijn, ondanks deze vermelding.

Eisen uit de norm

Bij de veiligheidstest gaan we na of het traphek aan de volgende eisen voldoet:​

Bestand tegen duwen en trekken

Doorstaat botstest 10 kg

Veilig slot

Geen te grote openingen

Bescherming tegen over het hek heen klimmen

Geen kans op vingerbeknelling

Geen gevaarlijke spleten

Geen uitstekende onderdelen

Geen verstikkingsgevaar

Verpakking en instructies zijn in orde

Traphekjes die niet slagen voor deze tests krijgen een laag oordeel voor veiligheid en daardoor ook een laag Testoordeel. Hoe groter het risico voor het kind, hoe lager het Testoordeel.

Veiligheidstests in het lab

Bestand tegen duwen en trekken

Hierbij testen we of bevestigings- en sluitmechanismen van het traphek stevig blijven. Ook na herhaald duwen en trekken. We checken of het hek niet opent of loskomt van de muur.

Voor deze test bevestigen we een apparaat aan de bovenkant van het hekje. Dat apparaat simuleert een duw- en trekbeweging. Het traphekje moet 10.000 van deze bewegingen kunnen doorstaan zonder problemen.

Botstests

We doen 2 botstests: met 10 en met 25 kg.

Botstest van 10 kg: hiermee testen we of het traphek veilig is voor kleine kinderen tot 10 kg. Traphekjes die niet slagen voor deze test, rekenen we hierop streng af. We geven ze een lage score voor veiligheid en een laag Testoordeel.

Botstest van 25 kg: deze test controleert of het traphek veilig is voor iets grotere kinderen tot 25 kg. Deze test is strenger dan de norm. Wij vinden dat traphekjes ook veilig moeten zijn voor grotere peuters en kleuters als ze per ongeluk tegen het hek aan botsen.

Bekijk en vergelijk:

Veilige traphekjes voor kleuters (alleen voor leden)

Veilig slot

We testen of het traphek onbedoeld geopend kan worden. Bij een goed traphek zijn er meerdere handelingen nodig om het hek te openen. Zo kan een kind dit niet zelf doen.

Volgens de norm is de aanwezigheid van een tweevoudig slot voldoende voor goedkeuring. In onze test bekijken we of het slot ook zo werkt als bedoeld. Daarvoor openen en sluiten we het slot 500 keer (de norm vereist 300 keer). Bij traphekjes met een automatisch sluitend slot (auto-close) testen we dit 10 keer bij maximale opening en 10 keer bij minimale opening. Ook controleren we of je duidelijk kunt horen of voelen dat het hekje goed is gesloten.

Geen te grote openingen

Een baby of peuter kan zich met het onderlijf door verbazingwekkend kleine openingen wriemelen. In het ergste geval blijft het kind steken bij het hoofd.

Daarom testen we ook of het traphek gevaarlijke openingen heeft waar kinderen doorheen kunnen vallen. Of in vast kunnen komen te zitten met hun hele lichaam. We checken of de ruimte niet te groot is onder en naast het hekje en tussen de spijlen.

Dit doen we met een testblok dat zo groot is als een babyheup. Aan dat blok zit een krachtmeter. Die meet de kracht waarop het blok in de opening wordt geduwd. Dit blok mag niet door de opening passen met minder dan 30 N (Newton).

Bescherming tegen over het hek heen klimmen

We testen of het traphek minimaal 650 mm hoog is over de volledige breedte van het hek. Kinderen kunnen dan niet over het traphek heen klimmen of vallen. We kijken ook of het hek geen opstapjes heeft waar kinderen op kunnen klimmen.

Geen kans op vingerbeknelling en geen gevaarlijke spleten

We testen of er geen kleine openingen zijn (van 7 tot 12 mm) waarin kindervingers klem kunnen raken. Zo kunnen kinderen niet vast komen te zitten. Want dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Ook checken we of er geen gevaarlijke spleten zijn (van 5 tot 12 mm) tussen het traphek en de vloer waarin kindervingers bekneld kunnen raken.

Geen uitstekende onderdelen

We testen of er geen uitstekende delen zijn aan het traphek waaraan kleding of sieraden kunnen vasthaken. Dat kan namelijk zorgen voor verstikkingsgevaar als een kind valt of glijdt.

Om dit te testen, halen we een metalen bal met een soepele, dunne ketting langs het hekje. Als de ketting blijft haken, wordt de bal losgelaten. Als de bal en ketting blijven hangen, betekent dit dat een kind met de kleding aan het traphek kan blijven hangen.

Geen verstikkingsgevaar

We testen of het traphek geen losse of afneembare kleine onderdelen heeft waarin kinderen kunnen stikken.

Bekijk en vergelijk:

Veilige traphekjes (alleen voor leden)

Verpakking en instructies

We checken ook of het verpakkingsmateriaal geen verstikkingsgevaar geeft. Daarnaast bekijken we of de handleiding en de waarschuwingen over de veiligheid in orde zijn, zodat het traphek veilig kan worden geïnstalleerd en gebruikt.

Over de waarschuwingen zijn we in het testoordeel minder streng dan bij de andere veiligheidstests. Een traphek met fouten in de handleiding kan daardoor toch een goede score halen.

Gebruiksgemak

Een gebruiksvriendelijk traphek kun je makkelijk openen en sluiten. Ook met een baby op de arm. We checken ook of je makkelijk kunt zien, voelen of horen of het hekje goed in het slot zit, zodat je zeker weet dat het veilig gesloten is.

Bekijk en vergelijk:

Gebruiksvriendelijke traphekjes (alleen voor leden)

Installeren en weghalen

We testen of je het hek gemakkelijk kunt plaatsen, met een duidelijke handleiding. Ook kijken we of je het traphek makkelijk kunt verwijderen.

Bekijk en vergelijk: