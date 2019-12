Hoe wij traphekjes testen

Veiligheid

Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de test. We volgen hiervoor het protocol van veiligheidsnorm EN 1930:2011. Eén test maken we extra zwaar. De verzwaarde test kan alleen leiden tot verhoging van het testoordeel, nooit tot verlaging. Het oordeel voor veiligheid weegt voor 65% mee in het testoordeel.

De veiligheidstest bestaat uit de volgende onderdelen:​

Veilige hoogte

Werking slot

Verstikkingsgevaren

Bestandheid tegen duwen en trekken

Openingen

Beklemmingsgevaren

Botstest met 10 kg

Botstest met 25 kg (extra zware test)

Riskante uitsteeksels

Riskante onderdelen

Hoog genoeg

Tussen 2 punten waar een kind op zou kunnen gaan staan, moet minstens 65 cm hoogte zitten. Met gecertificeerde meetinstrumenten bepalen we welke punten breed genoeg zijn voor een kindervoetje en meten we de hoogte vanaf dat punt.

Werking slot

Het slot op het traphekje moet, volgens de voorgeschreven veiligheidsnorm, tweevoudig zijn: het werkt volgens 2 verschillende principes en handelingen. Bijvoorbeeld een knop ingedrukt houden en tegelijkertijd schuiven.

In principe is de aanwezigheid van een tweevoudig slot voldoende voor goedkeuring volgens de norm. In onze test bekijken wij of het slot ook zo werkt als bedoeld. Daarvoor openen en sluiten we het slot 500 keer (de norm schrijft 300 keer voor). Een slot dat automatisch sluit (auto-close) testen we 10 keer bij maximale opening en 10 keer bij minimale opening. Ook checken we of het hoor- of voelbaar is of het hekje goed sluit.

Duurtest

Een traphekje moet bestand zijn tegen intensief gebruik. Daarom doen we een duurtest. Voor deze test koppelen we een apparaat aan de bovenkant van het hekje, dat een duw- en trekbeweging simuleert. Het hekje moet 10.000 bewegingen doorstaan.

Openingen

Een baby of peuter kan zich met het onderlijf door verbazend kleine openingen wriemelen. In het ergste geval blijft het dan steken bij het hoofd. Daarom bekijken we in onze test of de ruimte onder en naast het hekje en tussen de spijlen niet te groot is.

Dat doen we met een testdummy ter grootte van een kinderrompje. Aan de dummy is een krachtmeter verbonden om te meten hoeveel kracht daarvoor nodig is. De dummy mag niet met minder dan 30N (Newton) door de opening passen.

Botstest

Een traphekje moet bestand zijn tegen een flinke botsing, bijvoorbeeld als een kind tegen het hekje aan valt. Met een gewicht van 10 kg wordt 18 keer tegen verschillende punten van het hekje. We doen deze test ook in een verzwaarde variant, met 25 kg. Deze extra zware variant staat niet in de norm.

Een hekje dat de 10 kg-test doorstaat, maar niet de 25 kg-test, krijgt een 'redelijk' (0) oordeel voor de botstest totaal. Alleen de hekjes die slagen voor beide botstests krijgen het oordeel 'goed' (+) voor dit onderdeel.

Riskante uitsteeksels

Om te testen of er geen gevaarlijke uitsteeksels zijn, halen we een metalen bal met een soepele, dunne ketting langs het hekje. Als de ketting blijft haken, wordt de bal losgelaten. Als de bal en ketting blijven hangen, wordt dit onderdeel aangemerkt als een riskant uitsteeksel waarachter een kind kan blijven hangen met zijn kleding. In deze video zie je hoe deze test werkt.

Riskante onderdelen

Met speciale instrumenten cheken we of er geen onderdelen aan het hek zitten die kunnen losraken, waardoor een kind beklemd kan raken of zich kan verwonden.

Instructies

De veiligheidsnorm schrijft een hele trits aan waarschuwingen en instructies voor die in de handleiding moeten staan om te voorkomen dat het hekje verkeerd wordt gebruikt. Wij checken of die er allemaal in staan.

Gebruiksgemak

Een hekje dat onprettig is in het gebruik is een onveilig hekje. Daarom beoordelen we het gebruiksgemak streng. Vooral het openen en sluiten van het hekje met een baby op de arm telt zwaar mee.

Overige testonderdelen

Verder beoordelen we:

hoe lang het duurt tot het hekje geïnstalleerd is;

hoe makkelijk de installatie verloopt;

de permanente beschadigingen zoals boorgaten die moeten worden aangebracht om het hekje te installeren;

hoe makkelijk het hekje weg te halen is.

Lees meer over traphekjes installeren.

Europese veiligheidsnorm

De Europese veiligheidsnorm 1930:2011 is niet verplicht, maar bij alle traphekjes in onze test staat op de verpakking een melding in de trant van: 'Dit veiligheidshekje voldoet aan de strengste veiligheidsnorm EN1930:2011'. Helaas is zo'n vermelding geen garantie dat het hekje ook daadwerkelijk helemaal veilig is, zo blijkt ook uit onze meest recente test.

Gelukkig slaagt het leeuwendeel van de traphekjes in onze test wél voor de veiligheidstests. Log in en bekijk de traphekjes die je met een gerust hart kunt kopen en lees onze tips hoe je een veilig traphekje koopt.

