Hoe wij traphekjes testen

Sanne Jansweijer Expert traphekjesBijgewerkt op:2 februari 2026
We zorgen ervoor dat onze producttests zoveel mogelijk aansluiten op het dagelijks gebruik. Daarom vragen we onze panelleden naar hun ervaringen. Zo weten we wat gebruikers belangrijk vinden aan een product. Deze eigenschappen wegen we zwaarder mee in het Testoordeel.
|Traphekjes
|Veiligheid
|60%
|Gebruiksgemak
|25%
|Installatie
|10%
|Weghalen
|5%
|Testoordeel
|100%
Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van onze test. We volgen hiervoor de veiligheidsnorm EN 1930:2011. Het oordeel voor veiligheid weegt voor 60% mee in het Testoordeel.
We testen op 3 punten strenger dan de norm:
Bij alle traphekjes in onze test staat op de verpakking vaak de vermelding: 'Dit veiligheidshekje voldoet aan veiligheidsnorm EN 1930:2011'. Helaas betekent dit niet automatisch dat het hekje volledig veilig is. Uit onze tests blijkt dat er veel onveilige traphekjes te koop zijn, ondanks deze vermelding.
Bij de veiligheidstest gaan we na of het traphek aan de volgende eisen voldoet:
Bestand tegen duwen en trekken
Doorstaat botstest 10 kg
Veilig slot
Geen te grote openingen
Bescherming tegen over het hek heen klimmen
Geen kans op vingerbeknelling
Geen gevaarlijke spleten
Geen uitstekende onderdelen
Geen verstikkingsgevaar
Verpakking en instructies zijn in orde
Traphekjes die niet slagen voor deze tests krijgen een laag oordeel voor veiligheid en daardoor ook een laag Testoordeel. Hoe groter het risico voor het kind, hoe lager het Testoordeel.
Hierbij testen we of bevestigings- en sluitmechanismen van het traphek stevig blijven. Ook na herhaald duwen en trekken. We checken of het hek niet opent of loskomt van de muur.
Voor deze test bevestigen we een apparaat aan de bovenkant van het hekje. Dat apparaat simuleert een duw- en trekbeweging. Het traphekje moet 10.000 van deze bewegingen kunnen doorstaan zonder problemen.
We doen 2 botstests: met 10 en met 25 kg.
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We testen of het traphek onbedoeld geopend kan worden. Bij een goed traphek zijn er meerdere handelingen nodig om het hek te openen. Zo kan een kind dit niet zelf doen.
Volgens de norm is de aanwezigheid van een tweevoudig slot voldoende voor goedkeuring. In onze test bekijken we of het slot ook zo werkt als bedoeld. Daarvoor openen en sluiten we het slot 500 keer (de norm vereist 300 keer). Bij traphekjes met een automatisch sluitend slot (auto-close) testen we dit 10 keer bij maximale opening en 10 keer bij minimale opening. Ook controleren we of je duidelijk kunt horen of voelen dat het hekje goed is gesloten.
Een baby of peuter kan zich met het onderlijf door verbazingwekkend kleine openingen wriemelen. In het ergste geval blijft het kind steken bij het hoofd.
Daarom testen we ook of het traphek gevaarlijke openingen heeft waar kinderen doorheen kunnen vallen. Of in vast kunnen komen te zitten met hun hele lichaam. We checken of de ruimte niet te groot is onder en naast het hekje en tussen de spijlen.
Dit doen we met een testblok dat zo groot is als een babyheup. Aan dat blok zit een krachtmeter. Die meet de kracht waarop het blok in de opening wordt geduwd. Dit blok mag niet door de opening passen met minder dan 30 N (Newton).
We testen of het traphek minimaal 650 mm hoog is over de volledige breedte van het hek. Kinderen kunnen dan niet over het traphek heen klimmen of vallen. We kijken ook of het hek geen opstapjes heeft waar kinderen op kunnen klimmen.
We testen of er geen kleine openingen zijn (van 7 tot 12 mm) waarin kindervingers klem kunnen raken. Zo kunnen kinderen niet vast komen te zitten. Want dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Ook checken we of er geen gevaarlijke spleten zijn (van 5 tot 12 mm) tussen het traphek en de vloer waarin kindervingers bekneld kunnen raken.
We testen of er geen uitstekende delen zijn aan het traphek waaraan kleding of sieraden kunnen vasthaken. Dat kan namelijk zorgen voor verstikkingsgevaar als een kind valt of glijdt.
Om dit te testen, halen we een metalen bal met een soepele, dunne ketting langs het hekje. Als de ketting blijft haken, wordt de bal losgelaten. Als de bal en ketting blijven hangen, betekent dit dat een kind met de kleding aan het traphek kan blijven hangen.
We testen of het traphek geen losse of afneembare kleine onderdelen heeft waarin kinderen kunnen stikken.
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We checken ook of het verpakkingsmateriaal geen verstikkingsgevaar geeft. Daarnaast bekijken we of de handleiding en de waarschuwingen over de veiligheid in orde zijn, zodat het traphek veilig kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Over de waarschuwingen zijn we in het testoordeel minder streng dan bij de andere veiligheidstests. Een traphek met fouten in de handleiding kan daardoor toch een goede score halen.
Een gebruiksvriendelijk traphek kun je makkelijk openen en sluiten. Ook met een baby op de arm. We checken ook of je makkelijk kunt zien, voelen of horen of het hekje goed in het slot zit, zodat je zeker weet dat het veilig gesloten is.
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We testen of je het hek gemakkelijk kunt plaatsen, met een duidelijke handleiding. Ook kijken we of je het traphek makkelijk kunt verwijderen.
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