Traphekje bevestigen: Zo doe je dat

Veilig een traphekje monteren

Bepaal of een traphek past

Bekijk de opening waarin je het traphek wil plaatsen. Voldoet deze aan de voorwaarden hieronder? Dan kun je probleemloos een traphek plaatsen.

De opening waarin je het traphek wil plaatsen, heeft stevige trapposten of muren.

De muren zijn recht en gelijk.

Situaties om op te letten

In de volgende gevallen moet je extra opletten bij het kiezen van een traphek:

De muren staan niet recht tegenover elkaar (ze zijn niet evenwijdig). Voor deze situatie zijn niet alle traphekjes geschikt.

Bij hoge plinten.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes voor plinten en ongelijke muren

Lastige situaties voor traphekjes

De traphekjes uit onze test zijn niet geschikt voor de volgende situaties:

Bij een open trap met veel ruimte tussen de spijlen of treden.

Bij een dubbele trap.

Bij een ronde trappost.

Bij een wenteltrap.

Hiervoor bestaan wel oplossingen zoals bijvoorbeeld traphekjes met een hoek. Deze hebben we niet getest.

Let op plinten

De afstand tussen de onderkant van het traphekje en de vloer mag niet groter zijn dan 6,5 cm. Anders kan een klein kind onder het traphek door. Dit kan lastig zijn als bij hoge plinten.

Mogelijkheden bij plinten

Kies een traphek dat geschikt is voor bevestiging op plinten.

Haal de plint weg op de plek waar het traphekje moet komen. Hekjes met een deur in een frame, moet je op de grond bevestigen. Anders kun je over het frame struikelen.

Kies een traphekje dat je boven de plint kunt bevestigen. Zorg er wel voor dat de afstand tussen de vloer en de onderkant van het hekje minder dan 6,5 cm is.

Bepaal de juiste breedte

Meet de ruimte waar het traphek moet komen voordat je er een koopt. Traphekjes verschillen sterk in de breedte die ze kunnen overbruggen. Voor veel hekjes bestaan verlengstukken waarmee je ze breder maakt. Soms worden ze meegeleverd, maar vaak moet je ze los bijkopen.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes die passen in een standaard trapgat

Traphekjes die passen in een standaard deuropening

Monteer volgens de handleiding

Een open deur, maar heel belangrijk: monteer het traphek precies volgens de handleiding. Een verkeerd geïnstalleerd traphek kan zeer gevaarlijk zijn.

Let hierop als je een traphekje installeert:

Check op welke hoogte het traphekje moet komen. Traphekjes met een deur in een frame plaats je direct op de grond. Traphekjes zonder frame mogen maximaal 6,5 cm boven de grond worden geplaatst.

Gebruik de bijgeleverde mallen voor het nauwkeurig installeren van de bevestigingspunten.

Gebruik alleen meegeleverde onderdelen.

Ontbreekt er een onderdeel of raakt het beschadigd bij het installeren? Zorg dan voor een nieuw, origineel onderdeel voordat je verdergaat.

Zo maak je een traphekje vast

Er zijn verschillende manieren om een traphekje te bevestigen aan de muur of trappost:

Bevestigen zonder schroeven: Het hekje wordt vastgeklemd zonder te schroeven.

Het hekje wordt vastgeklemd zonder te schroeven. Geschroefde scharnieren en sloten: Je schroeft het hele frame vast. Of je schroeft de scharnieren en de sloten direct vast in de muur.

Je schroeft het hele frame vast. Of je schroeft de scharnieren en de sloten direct vast in de muur. Geschroefde muurcups: Het hekje wordt in de muurcups geklemd die je vastschroeft.

Uit onze test blijkt dat traphekjes die je met schroeven vastzet aan de muur of trappost het stevigst zijn. Hoe meer schroeven je gebruikt, hoe steviger het traphekje vastzit. Vastschroeven is meestal veiliger dan een traphekje met klembevestiging vastmaken. Een bevestiging met alleen plakstrips in plaats van schroeven is zelfs onveilig. Bevestiging zonder schroeven raden we dus niet aan.

In de vergelijker beschrijven we per traphekje hoe je het bevestigt.

Traphekjes zonder boren

Je kunt ook een traphekje zonder schroeven kopen. Dan hoef je niet te boren. Dit lijkt handig, maar meestal is het niet veilig genoeg. Deze hekjes zijn vaak niet bestand tegen een stevige botsing of hevig duwen en trekken.

Bij sommige hekjes met muurcups kun je de cups ook plakken in plaats van schroeven. Er zijn ook hekjes die je alleen met klembevestiging vastzet. Dus zonder muurcups. We raden het af om hekjes alleen klemmend te installeren.

Montage zonder boren blijkt vrijwel altijd onveilig. Hekjes die je op deze manier monteert, vliegen vaak al bij een botsing van 10 kg uit het testframe. Of ze zijn niet bestand tegen duwen en trekken. Kies dus liever een hekje dat je wel met schroeven aan de muur bevestigt.

Voordeel

Je hoeft niet te boren.

Nadeel

Veel hekjes met dit type bevestiging zijn niet veilig genoeg.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes zonder te boren

Geschroefde scharnieren en sloten

Bij deze traphekjes schroef je het hele frame, of alleen de scharnieren en sloten, vast aan de muur of trappost.

Voordeel

De schroeven zorgen ervoor dat het traphek stevig vastzit.

Nadelen

Het hek is meestal niet gemakkelijk tijdelijk te verwijderen. Bij enkele hekjes is tijdelijk loshalen wel mogelijk, zoals bij het SafetyThings Traphek SG-86 80-130 cm.

Er blijven schroefgaten achter wanneer je het hekje weer weghaalt.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes met geschroefde scharnieren en sloten

Geschroefde muurcups

Bij deze hekjes klem je frame en het scharnierdeurtje tussen de geschroefde muurcups.

Voordeel

Het traphek is makkelijk tijdelijk te verwijderen.

Nadelen

Elke muurcup moet met een schroef worden vastgezet.

Er blijven schroefgaten achter wanneer je het hekje weer weghaalt.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes met geschroefde muurcups

Tweedehands traphekje monteren

Als je een tweedehands traphekje overneemt, vraag dan naar de handleiding. Is die er niet meer? Je kunt de meeste handleidingen downloaden via internet. Zoek hiervoor op naam en type, plus het woord 'handleiding'. Kun je geen handleiding vinden? Dan is het veiliger om een ander hekje te kopen dat wél met een handleiding komt.

Checklist na montage traphekje

Heb je het traphekje bevestigd? Controleer dan of alles in orde is: