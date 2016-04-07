Traphekje bevestigen: Zo doe je dat

Sanne Jansweijer Expert traphekjesBijgewerkt op:2 februari 2026
Bekijk de opening waarin je het traphek wil plaatsen. Voldoet deze aan de voorwaarden hieronder? Dan kun je probleemloos een traphek plaatsen.
In de volgende gevallen moet je extra opletten bij het kiezen van een traphek:
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes voor plinten en ongelijke muren
De traphekjes uit onze test zijn niet geschikt voor de volgende situaties:
Hiervoor bestaan wel oplossingen zoals bijvoorbeeld traphekjes met een hoek. Deze hebben we niet getest.
De afstand tussen de onderkant van het traphekje en de vloer mag niet groter zijn dan 6,5 cm. Anders kan een klein kind onder het traphek door. Dit kan lastig zijn als bij hoge plinten.
Meet de ruimte waar het traphek moet komen voordat je er een koopt. Traphekjes verschillen sterk in de breedte die ze kunnen overbruggen. Voor veel hekjes bestaan verlengstukken waarmee je ze breder maakt. Soms worden ze meegeleverd, maar vaak moet je ze los bijkopen.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes die passen in een standaard trapgat
Traphekjes die passen in een standaard deuropening
Een open deur, maar heel belangrijk: monteer het traphek precies volgens de handleiding. Een verkeerd geïnstalleerd traphek kan zeer gevaarlijk zijn.
Let hierop als je een traphekje installeert:
Er zijn verschillende manieren om een traphekje te bevestigen aan de muur of trappost:
Uit onze test blijkt dat traphekjes die je met schroeven vastzet aan de muur of trappost het stevigst zijn. Hoe meer schroeven je gebruikt, hoe steviger het traphekje vastzit. Vastschroeven is meestal veiliger dan een traphekje met klembevestiging vastmaken. Een bevestiging met alleen plakstrips in plaats van schroeven is zelfs onveilig. Bevestiging zonder schroeven raden we dus niet aan.
In de vergelijker beschrijven we per traphekje hoe je het bevestigt.
Je kunt ook een traphekje zonder schroeven kopen. Dan hoef je niet te boren. Dit lijkt handig, maar meestal is het niet veilig genoeg. Deze hekjes zijn vaak niet bestand tegen een stevige botsing of hevig duwen en trekken.
Bij sommige hekjes met muurcups kun je de cups ook plakken in plaats van schroeven. Er zijn ook hekjes die je alleen met klembevestiging vastzet. Dus zonder muurcups. We raden het af om hekjes alleen klemmend te installeren.
Montage zonder boren blijkt vrijwel altijd onveilig. Hekjes die je op deze manier monteert, vliegen vaak al bij een botsing van 10 kg uit het testframe. Of ze zijn niet bestand tegen duwen en trekken. Kies dus liever een hekje dat je wel met schroeven aan de muur bevestigt.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes zonder te boren
Bij deze traphekjes schroef je het hele frame, of alleen de scharnieren en sloten, vast aan de muur of trappost.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes met geschroefde scharnieren en sloten
Bij deze hekjes klem je frame en het scharnierdeurtje tussen de geschroefde muurcups.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes met geschroefde muurcups
Als je een tweedehands traphekje overneemt, vraag dan naar de handleiding. Is die er niet meer? Je kunt de meeste handleidingen downloaden via internet. Zoek hiervoor op naam en type, plus het woord 'handleiding'. Kun je geen handleiding vinden? Dan is het veiliger om een ander hekje te kopen dat wél met een handleiding komt.
Heb je het traphekje bevestigd? Controleer dan of alles in orde is: