Soorten traphekjes

Traphekjes zijn er in verschillende uitvoeringen. Je gebruikt ze om kinderen van de trap, in of juist buiten een bepaalde ruimte te houden. De verschillen zitten in het uiterlijk van de hekjes, hun toepassing en de manier van installatie. Oprolbare traphekjes raden we om veiligheidsredenen af.

Spijlen

De meest gangbare traphekjes zijn de typen met spijlen. Ze zijn van hout, metaal of kunststof. De meeste openen aan de zijkant, maar er zijn ook spijlenhekjes die verder naar het midden openen. Bij een scharnierhekje moet je voldoende ruimte rond het traphekje hebben om het te kunnen openen.

Bekijk traphekjes die beide kanten op kunnen scharnieren

Bij een spijlenhekje moet je er goed op letten dat de ruimte tussen de spijlen niet zo groot is dat een kind zijn heup of hoofdje er doorheen kan wringen. Datzelfde geldt voor de ruimte tussen de buitenste spijlen en de muur of trappost. Test dit met een gebalde volwassen vuist: die mag niet tussen de spijlen door passen.

Bekijk alle spijlenhekjes uit de test die goed verkrijgbaar zijn

Er zijn spijlenhekjes waarbij het hekje in zijn geheel draait en hekjes met een frame waarbinnen het deurtje draait. Bij hekjes met een frame levert de onderrand van het frame struikelgevaar op. Sommige fabrikanten hebben er een reflecterende sticker op geplakt, of de onderrand zo laag mogelijk gemaakt. Ook zijn deze hekjes vaak aan de smalle kant.

Voorbeelden van dit type zijn de Safety First Quick Close en de Hauck Open'n Stop.

Vouwhekjes

Een vouwhekje schuif je in elkaar als een harmonica. Ook zijn er hekjes die bestaan uit een soort lamellen die je over elkaar heen schuift. Je kunt niet door zo'n hekje heen kijken. Handig als je ondernemende en nieuwsgierige kinderen hebt.

De vouwhekjes kwamen als veiligste hekjes uit onze test. Ze zijn solide en gebruiksvriendelijk. Het feit dat er geen onderdelen zijn waar een kind op kan gaan staan of zich doorheen kan wringen, is een belangrijk voordeel. Een ander voordeel is dat je voor en achter het hekje geen ruimte nodig hebt om het te kunnen openen.

Bekijk een voorbeeld van een vouwhekje

Rolhekjes

Er zijn ook oprolbare hekjes. Ze zijn populair omdat ze flexibel in te stellen zijn en weinig ruimte innemen als ze helemaal opgerold zijn. Maar helaas zijn dit soort traphekjes voor hun allerbelangrijkste functie niet zo geschikt.

Uit onze test blijkt dat het flexibele gaas waarvan de hekjes zijn gemaakt niet zo goed is in het tegenhouden van nieuwsgierige, ondernemende baby's en peuters die inventief zijn in het vinden van kiertjes waar ze zich doorheen kunnen wriemelen. Helaas is de huidige veiligheidsnorm niet ingericht op dit soort materialen en wordt voor het Europese Veiligheidscertificaat dus niet getest hoe makkelijk het materiaal naar boven of naar beneden getrokken kan worden.

In onze test hebben we daar wel naar gekeken. Bij de 2 oprolbare hekjes die we tot nu toe testten, de Lascal Kiddyguard en de Kidsriver Flexy, konden we het gaas zonder veel moeite gevaarlijk ver omhoog en omlaag trekken. Daarom vinden we dat je beter geen oprolbaar traphekje kunt kopen. Overigens bleken de rolhekjes ook nog eens lastig met 1 hand te bedienen. Tel daarbij de vaak best forse prijs op en de keus voor een ander soort hekje is gauw gemaakt.

Vergelijk de verschillende soorten traphekjes in de vergelijker

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke traphekjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste traphekjes

Andere vormen

In de babywinkel kom je ze gelukkig niet meer tegen, maar tweedehands zijn ze er nog volop: de klassieke harmonicahekjes die we nog kennen van vroeger. Deze hekjes bestaan uit latjes die kruislings over elkaar heen zijn gemonteerd en die je in elkaar schuift om te openen.

Aan dit soort traphekjes is zo'n beetje alles mis wat maar kan: ze zijn totaal niet gebruiksvriendelijk en stevig. Bovendien zakken ze jammerlijk voor de veiligheidstests: er zijn openingen waar een baby zich doorheen kan wringen en uitsteeksels waar een kind achter kan blijven haken. Ze zijn ook niet bestand tegen duwen en trekken en kinderen kunnen erop en eroverheen klimmen. Links laten liggen, dus.

Lees ook: