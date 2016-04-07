Soorten traphekjes

Spijlenhekjes

De veiligste hekjes uit onze test zijn allemaal spijlenhekjes. Maar spijlenhekjes hebben ook nadelen. Een spijlenhekje zit altijd in de weg. Ook als het niet gebruikt wordt, wanneer er geen kleine kinderen in huis zijn.

Spijlenhekjes zijn van hout, metaal of kunststof. De meeste openen aan de zijkant, maar er zijn ook spijlenhekjes die meer in het midden openen. Bij een scharnierhekje moet je voldoende ruimte rond het traphek hebben om het goed te kunnen openen.

Bekijk en vergelijk:

Alle spijlenhekjes

Alle veilige spijlenhekjes (alleen voor leden)

Met of zonder drempel

Er zijn spijlenhekjes waarbij het hekje in zijn geheel draait. Er zijn ook hekjes met een deurtje in een vast frame. Die hebben een drempel waar je over kunt struikelen. Daarom raden we deze af voor gebruik bovenaan de trap.

Bekijk en vergelijk:

Spijlenhekjes zonder drempel

Traphekje zonder boren vaak onveilig

Een traphek zonder boren lijkt ideaal. Maar deze traphekjes zijn vaak onveilig. Bij klembevestiging of bevestiging met muurcups schieten veel hekjes in onze test los.

Vouwhekjes

Zoek je een inklapbaar traphekje? Vouwhekjes combineren voordelen van spijlenhekjes en rolhekjes. Door de dichte panelen, kunnen kinderen niet makkelijk over zo'n hekje heen klimmen. En ze kunnen er niet makkelijk onderdoor kruipen. Als je het hek tenminste juist installeert.

En net als een rolhek, zit een vouwhek niet in de weg als het niet wordt gebruikt. Het klapt in als je het hebt geopend. Dit zorgt voor een vrije doorgang wanneer er geen kinderen in huis zijn. Het is ook handig dat je voor en achter het hekje geen ruimte nodig hebt om het te openen.

We hebben alleen vouwhekjes getest van het merk BabyDan, maar deze hekjes zijn op dit moment niet meer verkrijgbaar. De BabyDan Guard Me doorstond onze belangrijkste veiligheidstests, maar slaagde niet voor de extra zware botstest van 25 kg.

Rolhekjes

Rolhekjes zijn zeer populair, omdat ze niet in de weg zitten als je ze niet gebruikt. Ze bieden een vrije doorgang wanneer er geen kleine kinderen in huis zijn. Maar uit onze test blijkt dat veel oprolbare hekjes onveilig zijn.

Rolhekjes zijn niet veilig: dit zijn de redenen

Het doek til je makkelijk op. Daardoor is de kans groter dat kinderen zich er onderdoor kunnen wurmen.

Het doek duw je makkelijk naar beneden. Dus kinderen kunnen er vaak te makkelijk overheen klimmen.

Voor het Europese Veiligheidscertificaat wordt niet getest hoe makkelijk je het doek naar boven of naar beneden kunt trekken. In onze test zien we dat we het gaas zonder veel moeite gevaarlijk ver omhoog en omlaag kunnen trekken.

Daarom raden wij het gebruik van een oprolbaar traphekje af. Zeker bovenaan de trap.

Harmonicahekjes

In babywinkels kom je ze gelukkig niet meer tegen. Maar tweedehands zijn ze er nog wel: de klassieke harmonicahekjes die we van vroeger kennen. Deze hekjes bestaan uit latjes die kruislings over elkaar zijn gemonteerd en die je in elkaar schuift om het hek te openen.

Harmonicahekjes zijn niet veilig: dit zijn de redenen

Harmonicahekjes zijn niet stevig en ook niet gebruiksvriendelijk. Maar belangrijker is dat harmonicahekjes niet slagen voor de veiligheidstests:

Harmonicahekjes zijn niet bestand tegen duwen en trekken.

Er zijn openingen waar een baby zich doorheen kan wringen.

Kinderen kunnen blijven haken aan de uitsteeksels.

Kinderen kunnen op en over het hek heen klimmen.

We raden het gebruik van harmonicahekjes af. Voor een paar tientjes koop je al een gebruiksvriendelijk traphekje dat wel alle veiligheidstests heeft doorstaan.