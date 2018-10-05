Traphekje kopen: waar let je op?

Veiligheid is het belangrijkst bij traphekjes. Maar welk traphekje is het beste? En is het veilig om een traphekje tweedehands te kopen? Wij helpen je de juiste keuze te maken.
Wil je weten welk traphekje het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies het juiste traphekje.
Zodra je kind begint te kruipen, heb je een traphek nodig. Installeer een traphek ruim op tijd.
Met een traphekje bovenaan de trap voorkom je dat je kind van de trap valt. Een traphek onderaan de trap zorgt ervoor dat je kind niet zomaar naar boven klimt.
Je kunt ook een traphekje tussen twee kamers plaatsen. Zo hou je een kind bijvoorbeeld uit de keuken als de oven aan staat.
Een traphek is bedoeld voor kinderen tot 2 jaar. Daarna worden ze vaak te groot, te zwaar of te slim om zich te laten tegenhouden door een traphekje.
Leer kinderen zo snel mogelijk dat ze niet moeten spelen op de trap en dat een traphekje geen speelgoed is.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste traphekjes
Kijk goed naar de plek waar je het traphek wilt plaatsen. Voldoet die plek aan de onderstaande voorwaarden? Dan kun je zonder problemen een traphek plaatsen.
Let op in de volgende situaties:
De traphekjes uit onze test zijn niet geschikt voor deze situaties:
Er zijn wel oplossingen voor deze situaties, zoals traphekjes met een hoek. Maar deze hebben we niet getest.
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Zo installeer je een traphekje veilig
Natuurlijk wil je een veilig traphek voor je kind. Traphekjes zonder boren en rolhekjes zijn populaire keuzes. Helaas zijn deze traphekjes vaak onveilig.
Een traphek zonder boren lijkt aantrekkelijk. Maar in onze test zien we vaak dat die hekjes onveilig zijn. Bij klembevestiging of bevestiging met muurcups schieten veel hekjes in de test los. Wil je écht veilig? Kies dan liever een traphek met schroeven.
Rolhekjes zijn flexibel en daardoor kan een kind er vaak te makkelijk onderdoor. Daarom raden we rolhekjes af voor bovenaan de trap.
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Veilige traphekjes (alleen voor leden)
Er zijn verschillende manieren om een traphekje te bevestigen aan de muur of trappost:
Hoe meer schroeven je gebruikt, hoe steviger het traphekje vastzit. We raden bevestiging zonder schroeven af. In de vergelijker kun je bij elk traphekje zien hoe het wordt bevestigd. Ook kun je filteren op het type bevestiging.
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Alle geteste traphekjes met schroefbevestiging
De veiligste traphekjes (alleen voor leden)
In onze tests komen we bijna elk jaar onveilige traphekjes tegen. Soms zijn de problemen zo groot dat deze hekjes nooit verkocht hadden mogen worden.
We melden problemen altijd bij de fabrikant, maar helaas ondernemen ze vaak geen actie. Hierdoor blijven deze onveilige traphekjes gewoon te koop.
Ook bij onveilige traphekjes staat op de verpakking dat ze voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN 1930:2011. Dit betekent alleen niet altijd dat het traphekje veilig is.
Gelukkig is er ruime keuze uit veilige traphekjes. Met onze tips kun je een veilig traphekje kopen.
Bekijk en vergelijk:
Veilige traphekjes (alleen voor leden)
Veilige traphekjes voor kleuters (alleen voor leden)
Er zijn verschillende soorten traphekjes, elk met hun eigen voor- en nadelen:
Dit zijn de veiligste hekjes volgens onze test. Het nadeel is dat spijlenhekjes altijd in de weg zitten, ook als je ze niet gebruikt. Je hebt ook wat ruimte nodig voor of achter het hek om het te kunnen openen.
Vrijwel alle oprolbare hekjes die we testten bleken onveilig. Doordat het materiaal flexibel is, kunnen baby's er te makkelijk onderdoor. We raden rolhekjes daarom af voor bovenaan de trap. Het enige voordeel van rolhekjes is dat ze niet in de weg zitten als je ze niet gebruikt.
Vouwhekjes combineren de voordelen van spijlenhekjes en rolhekjes. We zagen dit type hekje enkel bij het merk BabyDan. Helaas zijn deze hekjes op dit moment niet verkrijgbaar.
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Spijlenhekjes
Rolhekjes
Meet de breedte van de deuropening of het trapgat waar je het hekje wilt plaatsen. Traphekjes verschillen sterk in de breedte die ze kunnen overbruggen. Voor veel hekjes zijn er verlengstukken om ze breder te maken. Soms worden deze meegeleverd, maar vaak moet je ze apart kopen.
Smalle openingen: Zoek een hekje dat niet te breed is op de minimale stand.
Bredere openingen: Zoek een hekje dat breder is en dat je zo nodig uit kunt schuiven.
In onze vergelijker zie je per hekje de minimale en maximale breedte die het kan overbruggen. Ook vermelden we of er een verlengstuk bij te koop is.
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Traphekjes die passen in een standaard trapgat
Traphekjes die passen in een standaard deuropening
Hekjes zonder drempel hebben geen balk waar je over kunt struikelen. Bij sommige spijlenhekjes zit er aan de onderkant wel een balk waar het hekje boven opent. Deze balk is meestal 1 tot 4 cm hoog en zit op de vloer of net erboven. Let hiermee op, want je kunt makkelijk struikelen over deze balk.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes zonder drempel
Bij sommige traphekjes heb je een vrije doorgang wanneer je het hek niet gebruikt. Bij rolhekjes en vouwhekjes kun je makkelijk doorlopen als het hek opgerold of ingeklapt is. Dat is handig als de kinderen niet thuis zijn. Bij spijlenhekjes moet je het hek steeds opendoen. Maar let op: de meeste van deze hekjes blijken in de test onveilig.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes met vrije doorgang
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar raden we een hekje aan van 75 cm of hoger. Het lichaamszwaartepunt van deze kinderen ligt hoger. Een hoger hekje voorkomt dat ze op hun tenen leunend over het hekje klimmen of erover vallen.
Bekijk en vergelijk:
Extra hoge traphekjes
Een goed traphekje hoeft niet duur te zijn. De Beste Koop kost maar een paar tientjes. Koop of krijg je een tweedehands traphek? Let dan hierop:
Gebruik een tweedehands traphek niet als het beschadigd is of als het niet meer goed werkt. En koop in ieder geval geen ‘harmonicahekje’. Dit type wordt voor huisdieren verkocht, maar is onveilig voor kinderen. Bekijk alle geteste traphekjes in onze vergelijker. Hier vind je ook oudere de traphekjes die niet (meer) verkrijgbaar zijn.
Zelf een traphekje maken in de stijl van je huis lijkt misschien leuk, maar het is geen goed idee.
Voor de veiligheid van je kind moet een traphekje namelijk voldoen aan strenge eisen. Het is erg lastig om zelf een hekje te maken dat voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1930. Uit onze test blijkt dat het zelfs veel fabrikanten niet lukt veilige hekjes te maken. Een veilig traphekje maken is dus lastiger dan je denkt. Daarom raden we het af om zelf een traphekje te maken.
Bekijk en vergelijk:
Veilige traphekjes (alleen voor leden)
Met onze test zie je meteen welke traphekjes goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.