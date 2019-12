Traphekje kopen: waar let je op?

Er zijn verschillende manieren om een traphekje te installeren. Je kunt, afhankelijk van het type:

het hele frame vastschroeven;

alleen muurcups vastschroeven en het hekje daar tussen klemmen;

niet schroeven, maar het hekje klemmen.

Er zijn ook hekjes met plakstrips, maar zonder schroeven zijn die niet veilig genoeg.

Alle methoden hebben hun voor- en nadelen. In de regel geldt: met hoe meer schroefpunten het hekje aan de muur zit, des te robuuster en dus veiliger het is. In onze vergelijker traphekjes geven we bij elk traphekje aan hoe het bevestigd wordt.