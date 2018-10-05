Traphekje kopen: waar let je op?

Zodra je kind begint te kruipen, heb je een traphek nodig. Installeer een traphek ruim op tijd.

Met een traphekje bovenaan de trap voorkom je dat je kind van de trap valt. Een traphek onderaan de trap zorgt ervoor dat je kind niet zomaar naar boven klimt.

Je kunt ook een traphekje tussen twee kamers plaatsen. Zo hou je een kind bijvoorbeeld uit de keuken als de oven aan staat.

Een traphek is bedoeld voor kinderen tot 2 jaar. Daarna worden ze vaak te groot, te zwaar of te slim om zich te laten tegenhouden door een traphekje.

Leer kinderen zo snel mogelijk dat ze niet moeten spelen op de trap en dat een traphekje geen speelgoed is.

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