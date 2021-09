Waarschuwing: maak dit vtwonen traphekje niet

Zelf een traphekje maken? Vtwonen geeft op haar website een beschrijving hoe dit je dit doet. Maar let op: dit hekje is absoluut niet veilig.

Op de website van vtwonen staan instructies voor een ‘do it yourself’ traphekje. Dat zou mooier zijn en precies op maat. Maar dit hekje voldoet bij lange na niet aan de veiligheidseisen.

Niet stevig genoeg

Om een traphekje te openen is het namelijk belangrijk dat er altijd 2 handelingen verricht moeten worden. Dat is bij dit hekje niet het geval en het gebruikte slotje is eenvoudig door een kind te openen. Ook is het simpele slotje zeker niet stevig genoeg om het gewicht van een kindje tegen te houden. Dat is erg gevaarlijk als je het hekje bovenaan de trap gebruikt.

Het is erg belangrijk dat er geen scherpe randjes of hoekjes aan een hekje zitten waar een kind zich aan kan bezeren. In de beperkte uitleg op de site staat niet vermeld dat de randen goed afgerond moeten worden.

Geen veiligheidsinstructies

Ook is het belangrijk hoe het hekje wordt opgehangen. Door de instructies te volgen die worden meegeleverd bij een traphekje zorg je ervoor dat het hekje op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Daardoor is het hekje veilig te gebruiken en kan je kind niet vast komen te zitten onder het hekje. Deze instructies missen volledig bij vtwonen.

Veilige traphekjes

Kijk in onze vergelijker om te zien welke traphekjes je wel veilig kunt gebruiken. In onze vergelijker zie je precies voor welke breedte een hekje geschikt is. Voor elk trapgat kun je een traphekje op maat maken, dat is geen reden om zelf te gaan knutselen. Wil je graag zo’n houten hekje? In onze vergelijker kun je filteren op het gebruikte materiaal. We hebben ook verschillende houten hekjes getest.