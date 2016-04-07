Veilige traphekjes: Waar moet je op letten

Veiligheid traphekjes getest

De veiligheid van traphekjes kun je zelf in de winkel moeilijk beoordelen. Daarom testen wij traphekjes in een professioneel testlab. Toch zijn wel een aantal zaken waar je ook zelf op kunt letten.

Traphekje open en dichtdoen

Probeer of je het slot makkelijk kunt bedienen, ook met 1 hand.

Het slot is het belangrijkste onderdeel van een traphekje. Koop geen hekje met een slot dat lastig werkt. Want dan is de kans groter dat je het traphek niet of niet goed gebruikt, met alle risico's van dien.

Veel sloten zijn in het begin wat stroef, maar worden soepeler na gebruik. Bij een demonstratiemodel in de winkel kun je ervan uitgaan dat het al vaak is gebruikt.

Bekijk en vergelijk:

Traphekjes die je gemakkelijk met 1 hand kunt openen en sluiten (alleen voor leden)

Sluiting traphekje controleren

Check of het traphek goed in het slot valt en of je dit duidelijk kunt zien, horen of voelen.

Controleer altijd of het hekje goed dicht zit door er even aan te schudden. Het is het beste als je een duidelijke klik hoort of voelt wanneer het slot goed dicht is. Dit testen wij ook.

Sommige traphekjes hebben een 'automatisch slot' en vallen vanzelf dicht. Controleer in de winkel of dit ook gebeurt als het hekje op een kleine kier staat. Uit onze tests blijkt soms dat hekjes vanaf een kleine afstand niet goed in het slot vallen.

In onze kooptipvideo traphekjes zie je dat zo'n automatisch slot niet altijd werkt. Traphekjes die in onze test niet goed in het slot vallen, raden we af.

Bekijk en vergelijk:

Gebruiksvriendelijke traphekjes (alleen voor leden)

Minimale hoogte traphekje: 65 cm

Meet de hoogte van het traphek. Vanaf de bovenzijde van het hek tot het hoogste punt waarop het kind kan staan.

De afstand tussen deze punten moet minimaal 65 cm zijn. Anders is het risico groot dat je kind zich over het hekje heen kan trekken. Het kind kan bijvoorbeeld de voeten op de onderste dwarsbalk of scharnieren zetten.

Heb je ook grotere kinderen in huis? Een traphekje van 75 cm of hoger biedt langer bescherming tegen vallen. Let wel op dat de meeste hoge hekjes niet heel breed zijn. Voor een breed trapgat moet je letten op de maximale breedte van het traphek, eventueel met verlengstukken. De informatie over de breedte per traphekje vind je in onze vergelijker.

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Extra hoge traphekjes

Check de ruimte tussen spijlen en om het traphekje

Ga na of je een gebalde vuist tussen de spijlen door kunt duwen of onder het hek door.

Zit er meer dan 6,5 cm tussen de spijlen, of onder of naast het hekje? Dan kan een kind daar de heupen doorheen wrikken. In het ergste geval kan een kind vast komen te zitten met het hoofd. In onze test vonden we de afgelopen jaren diverse traphekjes met gevaarlijke openingen. Daarom testen we altijd of de openingen niet te groot zijn.

Rolhekjes vaak onveilig

Til het doek met 1 hand op. Test met je andere hand of je een gebalde vuist onder het doek door kunt steken.

Veel oprolbare traphekjes zijn onveilig. Door het flexibele materiaal kunnen kleine kinderen met hun benen onder het hekje door. Zeker als een grotere zus of broer het doek optilt.

In onze test checken we precies dit scenario. Daarmee testen we strenger dan de Europese veiligheidsnorm (1930:2011). Want de norm houdt geen rekening met flexibele materialen. Daardoor kunnen rolhekjes die eigenlijk onveilig zijn toch een veiligheidscertificaat krijgen.

Wij vinden het flexibele materiaal gevaarlijk. Daarom raden we het gebruik van rolhekjes af bovenaan de trap.

Traphekje zonder uitsteeksels en scherpe randen

Ga met je handen langs alle kanten van het hekje. Voel of er scherpe randen, splinters of andere onafgewerkte punten zijn.

Let er ook op dat het traphekje geen uitsteeksels of onderdelen heeft waar je kind met kleding aan vast kan blijven hangen.

Traphekje monteren met de handleiding

Ga je het traphekje installeren? Volg de handleiding dan nauwkeurig. En bekijk hoe je een traphekje veilig bevestigt. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant. Want zelfs een traphekje dat alle veiligheidstests doorstaat, kan onveilig worden als je het niet bevestigt en gebruikt volgens de handleiding.

Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen. Ontbreekt een onderdeel of raakt er iets beschadigd bij het installeren? Installeer het hekje dan nog niet. Zorg zo snel mogelijk voor een nieuw, origineel onderdeel.

Bekijk en vergelijk

Traphekjes die je gemakkelijk kunt installeren (alleen voor leden)

Gebruik het traphekje veilig

Gebruik een traphekje zoals het bedoeld is. Bewaar de handleiding goed en volg de waarschuwingen die erin staan over de veiligheid.

Houd er rekening mee dat traphekjes bedoeld zijn voor kinderen tot 2 jaar. Daarna worden kinderen vaak te groot of te handig om nog veilig door een traphekje tegengehouden te worden.

Leer je kind op tijd dat een trap geen speelplaats is en dat het traphek geen speeltoestel is. Voor advies over veilig leren traplopen kun je terecht bij VeiligheidNL.

Veiligheidscertificaat biedt geen garantie

Uit onze test blijkt dat er gevaarlijke traphekjes in de winkel liggen. Die onveilige traphekjes hebben ondanks hun gevaren een veiligheidscertificaat gekregen.

Dat kan hierdoor komen:

De norm schrijft voor dat de tests uitgevoerd moeten worden in de meest nadelige situatie. Dit is op veel manieren uit te leggen. Daardoor is het gemakkelijk om een hekje in een minder nadelige situatie te testen, zonder dat dit wordt opgemerkt.

Niemand controleert of het hekje dat in de winkels ligt hetzelfde is als het hekje dat getest is. Terwijl er wel iets kan veranderen aan het hekje nadat het is getest. Dat kan per ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld doordat er iets is veranderd in de materialen. Of doordat de productiemachines anders worden afgesteld. Zolang het uiterlijk van het hekje niet is veranderd, zijn dit soort aanpassingen zonder een test moeilijk op te merken.

Een fabrikant of importeur is niet verplicht om een gecertificeerd traphekje regelmatig te laten hertesten. Daardoor kan het gebeuren dat een ander traphekje van de band rolt dan het model dat oorspronkelijk is getest, zonder dat dit wordt opgemerkt.

Een veiligheidscertificaat garandeert dus niet dat een traphekje echt veilig is.