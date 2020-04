Veilige traphekjes: Waar moet je op letten

Wij constateerden meermaals dat een traphekje onveilig was terwijl de fabrikant claimde dat het hekje voldeed aan de Europese veiligheidsnorm. Daarom is het verstandig om traphekjes op een aantal punten te controleren voordat je er een koopt.

Check het slot

Het slot is het belangrijkste onderdeel van een traphekje. Let erop dat het slot bediend kan worden met 1 hand. Dit kun je testen met een demonstratiemodel in de winkel.

Veel sloten zijn nog erg stroef als het hekje net nieuw is, maar worden soepeler door vaker gebruik. Bij een demonstratiemodel in de winkel mag je ervan uitgaan dat het al vaak gebruikt is.

Loopt het slot van het demonstratiemodel stroef, dan zal het waarschijnlijk nooit soepel gaan werken. Koop nooit een traphekje met een slot dat onprettig is in het gebruik. De kans is dan veel groter dat je het niet of niet goed gebruikt, met alle risico's van dien.

Controleer altijd of het hekje goed in het slot is gevallen, bijvoorbeeld door er even aan te schudden. Het beste is het als je kunt voelen of horen wanneer het slot goed dichtzit, bijvoorbeeld met een harde klik. Hier testen wij ook op.

Sommige traphekjes hebben een 'automatisch slot' en vallen vanzelf dicht. Controleer in de winkel of dit ook gebeurt als het hekje op een kleine kier staat.

In onze kooptipvideo traphekjes kun je zien dat zo'n automatisch slot niet altijd werkt.

Juiste hoogte: 65 cm / 75 cm

Tussen het punt waar een kind met de voet op het hekje kan staan (een scharnier of de onderste dwarsbalk) en het hoogste punt van het hekje moet ten minste 65 cm zitten. Anders is het risico te groot dat het kind zich over het hekje heen kan trekken.

VeiligheidNL adviseert voor deze hoogte zelfs 75 cm. Mieke Cotterink van VeiligheidNL licht toe: 'Het lichaamszwaartepunt van een kind van 18-24 maanden ligt gemiddeld op een hoogte van 50 cm. Dit geldt voor kinderen die gemiddeld 85 cm lang zijn.

Maar de variatie in lichaamslengte is redelijk groot: een lang kind kan maximaal 40 cm groter zijn. Bij deze lange kinderen ligt het lichaamszwaartepunt op een hoogte van 73 cm. Voor deze kinderen is een traphekje met een hoogte van 65 cm niet veilig. De kans bestaat dat zij op de tenen leunend over het hekje heen kunnen klimmen en/of vallen. Daarom adviseren wij een hoogte van 75 cm.'

Let op: De meeste van deze hoge hekjes zijn niet heel breed. Heb je een breed trapgat, let dan op de maximale breedte die een traphekje kan overbruggen, eventueel met verlengstukken.

Niet tussen of onder het hekje door

Als er tussen de spijlen, onder of naast het hekje een ruimte zit van meer dan 6,5 cm, kan een kind daar zijn heup doorheen wrikken. In het ergste geval blijft een kind steken bij zijn hoofd.

In onze test vonden we diverse traphekjes met gevaarlijke openingen. We testen daarom of de openingen niet te groot zijn. Een gebalde vuist mag niet tussen de spijlen van het traphekje passen.

Rolhekjes

Let op: De Europese veiligheidsnorm 1930:2011 houdt nog geen rekening met het flexibele materiaal van rolhekjes, zoals de Lascal Kiddyguard. In onze test zagen we dat je het textiel vrij eenvoudig omhoog of omlaag kunt trekken.

De norm houdt geen rekening met flexibele materialen en dus ook niet of er iets makkelijk onderdoor of overheen kan. Daardoor kunnen rolhekjes het veiligheidscertificaat krijgen en lijken ze veiliger dan ze zijn.

De Consumentenbond vindt het flexibele materiaal gevaarlijk. Daarom raden we het gebruik van rolhekjes als de Lascal Kiddyguard en de Kidsriver Flexy af. Die laatste is niet meer (nieuw) verkrijgbaar.

Uitsteeksels en randen

Ga met je handen langs alle kanten van het hekje om te voelen of er scherpe randen, splinters of andere onafgewerkte punten aan zitten. Let er ook op dat het traphekje geen onderdelen heeft waar een kind achter kan blijven hangen met kleding.

Gebruik de handleiding

Zelfs een traphekje dat moeiteloos slaagt voor alle veiligheidstests, kan onveilig worden als het niet wordt bevestigd en gebruikt volgens de handleiding . Volg de handleiding dus nauwkeurig bij de montage.

Ontbreekt een onderdeel in de verpakking of raakt het beschadigd bij het installeren? Installeer het hekje dan nog niet en zorg zo snel mogelijk voor een nieuw, origineel onderdeel.

Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen en wijk niet af van de instructie. Een verkeerde installatie van een traphekje kan zeer gevaarlijk zijn.

Bekijk hoe je een traphekje veilig bevestigt.

Gebruik het hekje veilig

Gebruik een traphekje zoals het bedoeld is. Bewaar de handleiding goed en volg de veiligheidswaarschuwingen die erin staan.

Houd er rekening mee dat traphekjes bedoeld zijn voor kinderen tot 24 maanden oud. Vanaf die leeftijd worden kinderen te groot of vindingrijk en heeft een traphekje dus minder effect.

Leer kinderen op tijd dat een trap geen speelplaats is, hoe ze de trap veilig op en af kunnen en dat een traphekje geen speeltoestel is.

Sommige traphekjes ronduit gevaarlijk

Uit onze test bleek herhaaldelijk dat er gevaarlijke traphekjes in de winkel liggen.

Het meest schokkende hiervan is dat al deze traphekjes ondanks hun gevaren een Veiligheidscertificaat EN 1930:2011 hebben gekregen.

Daar is een aantal verklaringen voor te bedenken:

De norm schrijft voor dat de tests uitgevoerd moeten worden in de meest nadelige situatie. Dit is op zo veel manieren te interpreteren dat het gemakkelijk is om een hekje in een minder nadelige situatie te testen, zonder dat dit wordt opgemerkt.

Niemand controleert of het hekje dat getest is, hetzelfde hekje is dat uiteindelijk in de winkels ligt. Er kan dus iets veranderen aan het hekje nádat het is getest. Dat kan per ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld doordat er iets is veranderd in de materialen of doordat de productiemachines anders worden afgesteld. Zolang het uiterlijk van het hekje niet is veranderd, zijn dit soort aanpassingen moeilijk op te merken als je ze niet test.

Een fabrikant of importeur is niet verplicht om een gecertificeerd traphekje regelmatig te laten hertesten. Zo komt dus nooit aan het licht dat er inmiddels een ander traphekje van de band rolt dan ooit is getest.

Kortom: een veiligheidscertificaat garandeert niet dat een traphekje daadwerkelijk veilig is. Daarom is het belangrijk om zelf de veiligheid van een traphekje in de winkel te controleren.

Bekijk ook de veiligheidstips in de kooptipvideo traphekjes en hoe wij de veiligheid van traphekjes testen.