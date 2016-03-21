Gebruikstips voor traphekjes

Een traphekje zorgt ervoor dat je kind niet van de trap kan vallen of erop kan klimmen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je het hekje op de juiste manier monteert en gebruikt.
Zorg dat je al een traphekje in huis hebt voordat je kind kan kruipen. Dat lijkt misschien vroeg, maar zo leert je kind meteen dat de trap verboden terrein is zodra het begint te kruipen. Leer je kind ook dat spelen op de trap gevaarlijk is en dus niet mag.
Let er op dat kleine kinderen vindingrijk zijn. Houd je kind dus altijd in de gaten. Ook als het traphek dichtzit.
Traphekjes zijn bedoeld voor kinderen tot 2 jaar. Daarna worden kinderen te groot en te slim om tegengehouden te worden door een traphekje. Kinderen van die leeftijd kunnen vaak zelf de trap op en af.
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Alle geteste traphekjes
Wen jezelf aan om het traphek altijd te sluiten. Leer dit ook aan oudere broers en zussen, de oppas, opa, oma en anderen die vaak bij je thuis zijn. Controleer daarnaast of het hekje goed in het slot zit, elke keer dat je het sluit. Bij veel hekjes hoor je een duidelijke 'klik' als het goed gesloten is.
Er zijn ook traphekjes met een automatisch slot. Je hoeft het deurtje dan niet zelf dicht te klikken, het sluit vanzelf. Dit is handig, maar zorg er wel voor dat je altijd controleert of het goed in het slot is gevallen. Dat doe je door er lichtjes aan te trekken. Vooral als het deurtje van een kleine afstand dichtvalt. Uit onze tests blijkt dat hekjes met een automatisch slot dan niet altijd goed dicht gaan.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste traphekjes
Met een hekje bovenaan de trap voorkom je dat je kind van de trap valt.
Hekjes met een drempel raden we hier af, omdat je daarover kunt struikelen. Ook rolhekjes zijn niet geschikt voor bovenaan de trap. Het materiaal is te flexibel en baby's kunnen er te makkelijk met hun heupen onderdoor. Ze kunnen vervolgens met hun hoofd blijven hangen.
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Traphekjes voor bovenaan de trap
Veilige traphekjes voor bovenaan de trap (alleen voor leden)
Met een hekje onderaan de trap voorkom je dat je kind ongemerkt de trap op klimt.
Onderaan de trap kun je in principe alle soorten traphekjes plaatsen. Ook die met een drempel, want onderaan de trap stap je daar makkelijk overheen.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes voor onderaan de trap
Veilige traphekjes voor onderaan de trap (alleen voor leden)
Je kunt een traphek ook tussen 2 ruimtes plaatsen. Zo hou je een kind bijvoorbeeld uit de keuken.
Is de trap in de hal en is er een deur naar de woonkamer? Ook dan is het verstandig om een traphekje onderaan de trap te plaatsen. Kinderen zijn vindingrijk en kunnen opeens ontdekken hoe ze deuren moeten openen.
Tussen 2 ruimtes kies je een traphekje zonder drempel, zodat je niet struikelt.
Bekijk en vergelijk:
Traphekjes voor tussen 2 ruimtes
Veilige traphekjes voor tussen 2 ruimtes (alleen voor leden)
Zorg ervoor dat je de handleiding bewaart en dat alle originele onderdelen compleet zijn. Ben je de handleiding kwijt? Veel handleidingen kun je online vinden door te zoeken op merk, type en het woord 'handleiding'. Soms zijn er ook instructievideo’s op YouTube te vinden.
Heb je het hekje niet meer nodig? Je kunt het als tweedehands verkopen of doorgeven aan vrienden of familie. Doe dit alleen als het traphekje onbeschadigd is. Voor de veiligheid is het belangrijk dat het traphekje op de juiste manier wordt geïnstalleerd.
Kun je geen handleiding vinden of mis je onderdelen? Dan is het beter om het hekje weg te doen en naar de milieustraat te brengen.
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Let hierop als je een tweedehands traphekje wilt kopen
Traphekjes zijn ontworpen voor kinderen tot 2 jaar. Daarna is je kind vaak te groot, te zwaar of te slim om door een traphek tegengehouden te worden.
Als je je kind vertrouwt om veilig de trap op en af te gaan, kun je het traphekje weghalen. Toch kan het soms handig zijn om het hekje langer te laten zitten. Zo voorkom je dat je kind zomaar naar een andere verdieping gaat. Of dat je kind per ongeluk 's nachts slaapdronken van de trap valt.
Kan je kind over het traphekje heen klimmen? Dan is het veiliger om het hekje weg te halen. Het is gevaarlijker als je kind probeert over het hekje te klimmen.