Gebruikstips voor traphekjes

Zorg dat je al een traphekje in huis hebt voordat je kind kan kruipen. Dat lijkt misschien vroeg, maar zo leert je kind meteen dat de trap verboden terrein is zodra het begint te kruipen. Leer je kind ook dat spelen op de trap gevaarlijk is en dus niet mag.

Let er op dat kleine kinderen vindingrijk zijn. Houd je kind dus altijd in de gaten. Ook als het traphek dichtzit.

Traphekjes zijn bedoeld voor kinderen tot 2 jaar. Daarna worden kinderen te groot en te slim om tegengehouden te worden door een traphekje. Kinderen van die leeftijd kunnen vaak zelf de trap op en af.

Bekijk en vergelijk:

Alle geteste traphekjes