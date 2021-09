Gebruikstips voor traphekjes

Er zijn hekjes met een automatisch slot. Je hoeft het deurtje niet zelf dicht te klikken, maar het sluit automatisch. Dit is handig, maar controleer wel altijd of het deurtje goed in het slot is gevallen door er lichtjes aan te trekken. Zeker als het deurtje van een kleine afstand dicht valt. Je kunt dan voorkomen dat het niet goed sluit.

Heeft het traphekje dat je gebruikt geen automatisch slot? Ook dan is het goed om na het sluiten goed te controleren of het hekje dicht is. Bij veel hekjes hoor je een duidelijke 'klik' als het hekje goed dicht zit.