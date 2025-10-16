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Professioneel getest!

Het beste traphekje voor jou, door ons getest

Welk traphekje is het beste? En welke traphekjes zijn veilig? In onze test vonden we veel onveilige traphekjes. Ook hekjes die volgens hun etiket aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. Met onze testresultaten kun je gemakkelijk een veilig traphekje kopen.

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Wij hebben traphekjes voor je getest

Laatste update van de test: 16 oktober 2025
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk traphekje uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke traphekjes veilig zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Een traphekje koop je voor de veiligheid van je kind. Maar in de winkel zie je niet zo makkelijk welk traphekje veilig is. Daarom testen wij traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm, aangevuld met extra strenge tests. Lees meer over hoe wij traphekjes testen.

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    1. Een veilig traphekje kopen

    De veiligheid van je kind is belangrijk. Alle traphekjes in onze test voldoen volgens de verpakking aan de Europese veiligheidsnorm. Maar sommige traphekjes zijn ronduit gevaarlijk, blijkt uit onze test. Met onze testresultaten vind je een veilig traphekje.

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    2. Makkelijk open en dicht

    Heb jij ook genoeg van onhandige traphekjes? Wij testen hoe makkelijk je de traphekjes opent en sluit. Ook met 1 hand met een baby op de arm. Tot onze verbazing zakken sommige traphekjes als een baksteen voor deze praktische test. 

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    3. Boren is het veiligst

    Liever een traphekje zonder boren? Uit onze test blijkt dat dit de minst veilige bevestiging is. Hoe meer schroeven je nodig hebt om het traphekje vast te zetten, hoe veiliger. Een traphekje installeren zonder schroeven is vragen  om problemen.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen traphekjes op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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