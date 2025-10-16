Welk traphekje is het beste? En welke traphekjes zijn veilig? In onze test vonden we veel onveilige traphekjes. Ook hekjes die volgens hun etiket aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. Met onze testresultaten kun je gemakkelijk een veilig traphekje kopen.
Onze onderzoekers testen elk traphekje uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.
Met onze test zie je in één oogopslag welke traphekjes veilig zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Een traphekje koop je voor de veiligheid van je kind. Maar in de winkel zie je niet zo makkelijk welk traphekje veilig is. Daarom testen wij traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm, aangevuld met extra strenge tests. Lees meer over hoe wij traphekjes testen.
De veiligheid van je kind is belangrijk. Alle traphekjes in onze test voldoen volgens de verpakking aan de Europese veiligheidsnorm. Maar sommige traphekjes zijn ronduit gevaarlijk, blijkt uit onze test. Met onze testresultaten vind je een veilig traphekje.
Heb jij ook genoeg van onhandige traphekjes? Wij testen hoe makkelijk je de traphekjes opent en sluit. Ook met 1 hand met een baby op de arm. Tot onze verbazing zakken sommige traphekjes als een baksteen voor deze praktische test.
Liever een traphekje zonder boren? Uit onze test blijkt dat dit de minst veilige bevestiging is. Hoe meer schroeven je nodig hebt om het traphekje vast te zetten, hoe veiliger. Een traphekje installeren zonder schroeven is vragenom problemen.
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