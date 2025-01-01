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BabyDanGuard Me (2022)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type hekje:  Vouwhekje
  • Bevestiging:  Geschroefde scharnieren en sloten
  • Geschikt voor breedte:  55-89 cm

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Kunststof vouwhekje met een variabele breedte van 55 tot 80 cm. In de test doorstond dit hekje in eerste instantie de 'duwen en trekken'-test niet. Het sluitingsmechanisme brak volledig af. Volgens BabyDan kunnen de problemen ontstaan als je het hekje over te grote breedte installeert. BabyDan gaf aan het hekje te verbeteren. Wij hebben het traphekje opnieuw getest in het najaar van 2022. Dit keer doorstond het hekje wél de belangrijkste veiligheidstests. Alleen de extra zware botstest van 25 kg niet. Gebruik jij een Guard Me? Controleer dan de sluiting op scheurtjes. Zijn die er, neem dan direct contact op met BabyDan via servicedk@babydan.dk.

Samenvatting

Type hekje
Vouwhekje
Bevestiging
Geschroefde scharnieren en sloten
Geschikt voor breedte
55-89 cm
Hoogte van het hekje
66 cm