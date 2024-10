Een oprolbaar hekje nodig voor onderaan de trap? Uit onze test blijkt dat veel oprolbare hekjes onveilig zijn. We helpen je een goed oprolbaar traphekje vinden.

Oprolbare traphekjes getest

In onze test traphekjes zitten ook oprolbare hekjes. De traphekjes beoordelen we natuurlijk op de veiligheid en stevigheid. Maar ook kijken we naar het gebruiksgemak en hoe makkelijk je ze kunt installeren en weghalen.

Uit onze test blijkt dat veel oprolbare hekjes onveilig zijn. We raden deze hekjes niet aan voor bovenaan de trap. Een voordeel van rolhekjes is dat ze niet in de weg zitten als je ze openzet en niet gebruikt.

Oprolbaar traphekje kopen

Om er zeker van te zijn dat je een veilig oprolbaar traphekje koopt, log je in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap en bekijk je de testresultaten.

Verder kun je letten op andere eigenschappen. Bijvoorbeeld als je zoekt naar een oprolbaar traphekje zonder te hoeven boren. Of een specifieke kleur, zoals wit of zwart.

Meet ook eerst de breedte van het trapgat of de deuropening waar het hekje komt. Je moet namelijk wel een oprolbaar traphekje hebben dat de hele breedte overbrugt.

Oprolbare traphekjes vergelijken

In onze handige Vergelijker vergelijk je de oprolbare traphekjes op specificaties als gebruikte materialen en maten. En om te weten welk oprolbaar hekje het beste is voor jouw situatie vergelijk je ze ook op de testresultaten. Zo vind je het traphekje dat het meest veilig is voor je kind.