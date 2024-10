Traphekjes zonder boren getest

We testen regelmatig allerlei traphekjes. Daar zitten ook vaak traphekjes bij waarbij je geen gaten in de muur hoeft te boren. Deze hekjes met 'niet-geschroefde muurcups' of klembevestiging raden we meestal af. Ze zijn vaak onveilig en beschermen je kind onvoldoende tegen van de trap vallen.

We doen tests op de veiligheid van de hekjes en beoordelen het gebruiks- en installatiegemak. Om er zeker van te zijn dat je een veilig traphekje zonder boren koopt, bekijk en vergelijk je de testresultaten. Hiervoor moet je ingelogd zijn met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Traphekje zonder boren kopen

Wil je een traphekje kopen waarvoor je niet hoeft te boren? Zoek dan goed uit welke je het best kunt nemen. Belangrijk is dat je eerst opmeet hoe groot het trap- of deurgat is waar het hekje moet komen. Voor sommige hekjes kun je een verlengdeel kopen als het hekje te smal is.

In de vergelijker kun je de traphekjes waar je niet voor hoeft te boren filteren op de breedte van je deuropening of trapgat.

Traphekjes zonder boren vergelijken

Er zijn verschillende traphekjes waarvoor je geen gaten in je muur hoeft te boren. Sommige zijn veilig genoeg, maar andere bieden niet genoeg bescherming tegen van de trap vallen.

Vergelijk daarom de traphekjes niet alleen op de specificaties, maar ook op de testresultaten. Zo vind je een traphekje dat veilig genoeg is voor je kind.