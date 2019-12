BabyDan Premier (73,5-93,3 cm)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek met opening aan de zijkant. Het frame wordt geklemd, en het deurtje scharniert in het frame. Geen schroeven nodig voor de klembevestiging. Instelbaar op maximaal 95 cm met meegeleverde extenties. Met bijgekochte extenties te verbreden tot maximaal 119 cm. Let op of het hekje past als je plinten hebt.