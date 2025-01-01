LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips worden vastgemaakt. Maar dat blijkt niet stevig genoeg: het hekje schoot aan de bovenkant helemaal los. Hij doorstond onze 'duwen en trekken'-test niet. Daardoor is hij onveilig. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 76 tot 82 cm.