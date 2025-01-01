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Afrader

LindamSure Shut Orto

  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  76-82 cm

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips worden vastgemaakt. Maar dat blijkt niet stevig genoeg: het hekje schoot aan de bovenkant helemaal los. Hij doorstond onze 'duwen en trekken'-test niet. Daardoor is hij onveilig. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 76 tot 82 cm.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
76-82 cm
Hoogte van het hekje
77 cm

Prijzen