Safety1st-traphekjes zorgen voor veiligheid in huis door gevaarlijke plekken voor je kind af te schermen. Ontdek in onze Vergelijker welk model het beste past bij jouw situatie en waar je op moet letten.

Safety1st-traphekjes getest

Bij traphekjes draait alles om veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom hebben we meerdere Safety1st-traphekjes uitvoerig getest. Hierbij letten we op stabiliteit, gebruiksgemak en de bevestigingsopties. Veiligheid wordt ook bepaald door de sluiting. We testen of deze stevig en eenvoudig te bedienen is voor volwassenen, maar veilig blijft voor kinderen. We laten je ook zien welk Safety1st-traphekje je makkelijk kunt installeren.

De resultaten van onze tests laten je dus in één oogopslag zien welk traphekje goed presteert op de belangrijke aspecten. Niet elk traphekje van Safety1st is goed.

Safety1st-traphekje kopen

Voordat je een traphekje koopt moet je weten waar je op moet letten. Het type bevestiging speelt een belangrijke rol: kies je voor een hekje dat je vastschroeft? Of voor een klemhekje dat zonder boren werkt? Daarnaast zijn afmetingen belangrijk, want het hekje moet goed passen in de doorgang. En hoog genoeg zijn om ook veilig te zijn voor kleuters.

Onze Vergelijker helpt je om de juiste keuze te maken. Wij zetten alle modellen overzichtelijk naast elkaar, inclusief hun voor- en nadelen.

Safety1st-traphekjes vergelijken

Met onze Vergelijker kun je eenvoudig verschillende Safety1st-modellen met elkaar vergelijken. Zo zie je heel snel de verschillen in maatvoering, installatiemethode en veiligheidsextra’s. Dit maakt het makkelijker om een model te kiezen dat perfect aansluit bij je wensen en de situatie in jouw huis.