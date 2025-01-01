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KidsriverBasic wit

€ 32,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Geschroefde scharnieren en sloten
  • Geschikt voor breedte:  60-106,5 cm

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Spijlenhekje van metaal. Je bevestigt het traphek met schroeven aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Minimale breedte voor dit hekje is 60 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 106,5 cm. Voor installatie heb je een boor, schroevendraaiers en een steeksleutel nodig. Een steeksleutel is meegeleverd. Je kunt het hekje met één hand openen. Het hekje kan in 2 richtingen worden geopend (naar je toe en van je af). Je kunt het hek reinigen met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: boorgaten van schroefbevestigingen.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Geschroefde scharnieren en sloten
Geschikt voor breedte
60-106,5 cm
Hoogte van het hekje
67 cm