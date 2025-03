NomaVeiligheidshek Hout Wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Spijlenhekje van hout. Je bevestigt het traphek met schroeven aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Minimale breedte voor dit hekje is 64 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 100 cm. Het is mogelijk om één richting van het hek te vergrendelen, zodat je zelf kunt bepalen in welke richting het traphek opent. Voor installatie heb je een boor, schroevendraaiers en een steeksleutel nodig. Een steeksleutel is meegeleverd. Je kunt het hekje met één hand openen. Het hekje kan in 2 richtingen worden geopend (naar je toe en van je af). Je kunt het hek reinigen met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: boorgaten van schroefbevestigingen.