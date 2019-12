BabyDan Perfect Close

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 77,3-83,5 cm. De bevestiging aan de muur of deur-/trappost is onvoldoende stevig als je de houders alleen vastplakt en niet vastschroeft: hij doorstond onze 'duwen en trekken'-test niet. Daardoor is hij onveilig.