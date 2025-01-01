icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Afrader

Safety 1stAuto Close metaal wit

  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  73-80 cm

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Installatie
Weghalen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestigingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips en met schroeven worden bevestigd. Alleen met plakstrips is ook voor dit hekje niet stevig genoeg. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg, maar de fabrikant geeft in de handleiding niet aan dat dit nodig is. Daarnaast kan een kind achter het scharnierpunt blijven haken met de kleding. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 73-80 cm.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
73-80 cm
Hoogte van het hekje
72 cm

Prijzen