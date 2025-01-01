LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestigingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips en met schroeven worden bevestigd. Alleen met plakstrips is ook voor dit hekje niet stevig genoeg. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg, maar de fabrikant geeft in de handleiding niet aan dat dit nodig is. Daarnaast kan een kind achter het scharnierpunt blijven haken met de kleding. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 73-80 cm.