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Afrader

RudolphyOprolbaar Traphekje Zwart

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type hekje:  Oprolbaar hekje
  • Bevestiging:  Geschroefde scharnieren en sloten
  • Geschikt voor breedte:  70-130 cm

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is zeer onveilig. Er zijn te grote openingen waar een kind doorheen kan. Lees meer over onveilige traphekjes.

Oprolbaar hekje van kunststof en gaas. Je bevestigt het traphek met schroeven aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Daarvoor zijn spacers (5-13mm) meegeleverd. Minimale breedte voor dit hekje is 70 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 130 cm. Voor installatie heb je een boor en een schroevendraaier nodig. Je kunt het hekje met één hand openen. Je kunt het hek reinigen met een zachte, schone droge doek. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: boorgaten van schroefbevestigingen.

Samenvatting

Type hekje
Oprolbaar hekje
Bevestiging
Geschroefde scharnieren en sloten
Geschikt voor breedte
70-130 cm
Hoogte van het hekje
80 cm