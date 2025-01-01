RudolphyOprolbaar Traphekje Zwart

Oprolbaar hekje van kunststof en gaas. Je bevestigt het traphek met schroeven aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Daarvoor zijn spacers (5-13mm) meegeleverd. Minimale breedte voor dit hekje is 70 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 130 cm. Voor installatie heb je een boor en een schroevendraaier nodig. Je kunt het hekje met één hand openen. Je kunt het hek reinigen met een zachte, schone droge doek. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: boorgaten van schroefbevestigingen.