Noma Wall Fix Metal (Uitschuifbaar Traphek)

Metalen spijlenhekje met klemsluiting dat met vier bevestigingspunten aan de muur geschroefd moet worden. Met de bijgeleverde extenties maximaal op 102 cm breedte in te stellen. LET OP: dit hekje is te laag voor kinderen die langer zijn dan 85 cm. Wordt ook verkocht onder de naam Noma Metal Basic en en Noma Metaal Uitschuifbaar Traphek. En onder de naam Noma Extending Metal Gate, wat ietwat verwarrend is omdat een ouder hekje van Noma, Extending Metal, slecht uit onze test kwam. Dit oudere hekje is niet meer te koop.