Onveilige ventilatoren

Sinds 2021 testen we ventilatoren met onze nieuwe testmethode. Helaas vonden we gelijk in dat jaar 2 ventilatoren die niet door al onze veiligheidstests kwamen. In 2025 gebeurde dat opnieuw met een ventilator.

Deze ventilatoren zijn onveilig

We hebben de volgende ventilatoren strafpunten gegeven op het testoordeel omdat ze niet slagen voor 1 of meer veiligheidschecks. De laatst geteste modellen staan bovenaan.

Vonroc Breeze

De metalen vinger op kindformaat gaat door de tralies van de kooi én daarnaast schakelt de ventilator niet automatisch uit bij een blokkade. Vonroc is op de hoogte gebracht en komt nog met een reactie.

De metalen vinger op kindformaat gaat door de tralies van de kooi én daarnaast schakelt de ventilator niet automatisch uit bij een blokkade. Vonroc is op de hoogte gebracht en komt nog met een reactie. Duux Whisper DXCF03

Ook bij deze Duux ging de metalen vinger door de tralies van de kooi heen. Het goede nieuws is dat Duux dit model opnieuw heeft ontworpen. Na een hertest in ons lab kunnen melden dat dit probleem is verholpen, daarom zijn de strafpunten verleden tijd. Dat geldt alleen voor de nieuwe versie. Heb je nog een onveilige variant van deze ventilator? Duux biedt via zijn website gratis vervangende stevige roosters aan.

Ook bij deze Duux ging de metalen vinger door de tralies van de kooi heen. Het goede nieuws is dat Duux dit model opnieuw heeft ontworpen. Na een hertest in ons lab kunnen melden dat dit probleem is verholpen, daarom zijn de strafpunten verleden tijd. Dat geldt alleen voor de nieuwe versie. Heb je nog een onveilige variant van deze ventilator? Duux biedt via zijn website gratis vervangende stevige roosters aan. Honeywell HSF1630E4

De Honeywell faalde ook als het gaat om de test met de metalen vinger op kindformaat. De ventilator schakelde helaas ook niet automatisch uit wanneer deze werd geblokkeerd. Reactie van de fabrikant: Honeywell zei de door ons gemelde problemen niet tegen te komen in vergelijkbare gestandaardiseerde testen die zijn uitgevoerd door een derde partij.

NVWA

De problemen die we in de test vinden, delen we met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze ziet erop toe dat fabrikanten en importeurs de wetgeving op het gebied van productveiligheid naleven. En dat ze consumenten op een juiste wijze informeren over het veilig gebruik van producten.

Hoe wij ventilatoren testen

We controleren de elektronische veiligheid van ventilaoren en controleren altijd:

Of er een kindervinger door de kooi past.

Of er een volwassen vinger de kooi past.

Of lang haar niet naar binnen wordt getrokken.

Of de ventilator automatisch uitschakelt bij een blokkade.

Wil je meer weten over hoe wij testen? Bijvoorbeeld hoe we de prestaties of het geluid beoordelen? Lees meer over hoe wij ventilatoren testen.