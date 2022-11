Onveilige ventilatoren?

Sinds 2021 testen we ventilatoren met onze nieuwe testmethode. Helaas vonden we gelijk in dat jaar 2 ventilatoren die niet door al onze veiligheidstests kwamen. Naast dat we controleren op elektronische veiligheid doen we deze tests op alle ventilatoren:

We testen of een kindervinger niet door de kooi kan.

We testen of een volwassen vinger niet door de kooi kan.

We testen of lang haar niet naar binnen wordt getrokken.

We testen of de ventilator automatisch uitschakelt bij een blokkade.

NVWA

De problemen die we vinden in de test delen we met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze ziet erop toe dat fabrikanten en importeurs de wetgeving op het gebied van productveiligheid naleven en consumenten op een juiste wijze informeren over het veilig gebruik van producten.

Onveilige ventilatoren 2022

Het goede nieuws: in 2022 hebben we geen veiligheidsproblemen gevonden bij de geteste ventilatoren. Dat is inclusief de merken waarbij we in 2021 wel problemen vonden.

Onveilige ventilatoren 2021

Na de test uit 2021 hebben we de volgende ventilatoren strafpunten gegeven op het testoordeel omdat ze 2 veiligheidschecks niet door kwamen.

Duux Whisper DXCF03

Onze metalen vinger op kindformaat ging tussen de tralies van de kooi door. Een nieuwsgierig kind zou zich pijn kunnen doen aan de sneldraaiende bladen van de Whisper. Ook schakelde de ventilator niet uit als deze was geblokkeerd. Reactie van de fabrikant: Duux bedankte voor de informatie en zei dat het productieproces is aangepast.

Honeywell HSF1630E4

De Honeywell faalde eveneens als het gaat om de test met de metalen vinger op kindformaat en schakelde helaas ook niet automatisch uit wanneer deze werd geblokkeerd. Reactie van de fabrikant: Honeywell zei de door ons gemelde problemen niet tegen te komen in vergelijkbare gestandaardiseerde testen die zijn uitgevoerd door een derde partij.

Hoe wij ventilatoren testen

Wil je meer weten over hoe wij testen? Bijvoorbeeld hoe we de prestaties of het geluid beoordelen? Lees meer over hoe wij ventilatoren testen.