Hoe wij ventilatoren testen

Dennis Pronk Expert ElektronicaBijgewerkt op:21 mei 2026
Het oordeel voor ventileren weegt met 42% het zwaarst. Drie deskundigen geven aan hoe prettig zij de luchtstroom van de ventilatoren vinden op verschillende snelheden en afstanden. Dit doen we met en zonder het 'zelf draaien' van de ventilator. Om de luchtverdeling goed te beoordelen gebruiken we een mistmachine.
We baseren ons oordeel niet alleen op de ervaringen van deskundigen. We meten ook de blaaskracht (windsnelheid) in meters per seconde. Dat doen we voor alle snelheden en op verschillende afstanden. Zowel tijdens als zonder het 'zelf draaien' van de ventilator.
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Een ventilator kan nog zo goed in koelen, als hij veel lawaai maakt is het geen fijn apparaat. Daarom beoordelen we ook het geluid dat de ventilatoren maken. Dit onderdeel weegt voor 23% mee. Ook hiervoor doen we een beroep op 3 deskundigen. Zij geven op verschillende snelheden en afstanden aan hoe zij het geluid ervaren.
We baseren ons oordeel niet alleen op de ervaringen van de deskundigen. We meten ook het geluid in decibel. Dat doen we ook op verschillende afstanden en snelheden. Het geluidsniveau testen we in een ruimte die geschikt is voor akoestische metingen.
Een goede en stille ventilator die je niet makkelijk kunt gebruiken, is geen aanrader. Daarom beoordelen we het gebruiksgemak. Dit weegt mee voor 15%. Onze 3 deskundigen beoordelen hiervoor:
Voor de beoordeling van het dagelijks gebruik zijn de instellingen op het toestel zelf en die op de afstandsbediening belangrijk. Ook bekijken we functies zoals de timer en temperatuurafhankelijke werking.
Als de ventilator eenmaal op zijn plek staat, valt de lengte vaak op. Vooral toren- en statiefventilatoren zijn vrij groot. Ze zijn vaak smal, topzwaar en vallen makkelijk om. Daarom zijn constructie en stabiliteit onderdeel van de test en dit weegt onderdeel mee voor 5%.
Op het hoogste punt van de ventilator meten we de kracht die nodig is om hem in een hoek van 90 graden te laten omvallen. Bij apparaten die in hoogte verstelbaar zijn, gebruiken we de maximum hoogte. Dit wordt gedaan in 4 richtingen: voor, achter, links en rechts.
De hoek waarop de ventilator valt, wordt ook geregistreerd. Net als de eventuele schade na de test.
Ook beoordelen deskundigen of de ventilatoren onderdelen hebben met scherpe randen. Dit doen ze tijdens de installatie en het schoonmaken van de ventilatoren.
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Een energiezuinige ventilator is fijn. Dat scheelt in de gebruikskosten. We meten het verbruik als de ventilator draait en wanneer deze is uitgeschakeld.
We meten het energieverbruik op de laagste en de hoogste snelheid. En met en zonder zelfdraaien. We schakelen het apparaat uit via de knop op het apparaat en via de afstandsbediening. Dit oordeel weegt voor 10% mee.
We beoordelen de functies van de ventilator. Denk aan de snelheidsstanden, de oscillatie-functie (zelfdraaien), de timer, de afstandsbediening en 'smart'-mogelijkheden. Dit oordeel weegt voor 5% mee.
Je moet er altijd vanuit kunnen gaan dat een ventilator veilig is. Dit belangrijke onderdeel weegt daarom standaard niet mee maar het zorgt wel voor strafpunten als de veiligheid onvoldoende is.
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