Hoe wij ventilatoren testen

Ventileren

Het oordeel voor ventileren weegt met 42% het zwaarst. We bepalen dit oordeel door 3 deskundigen te laten aangeven hoe prettig zij de luchtstroom van de ventilatoren vinden op verschillende snelheden en afstanden. Dit doen we met en zonder het 'zelf draaien' van de ventilator. Om de luchtverdeling goed te beoordelen gebruiken we een mistmachine.

We baseren ons oordeel niet alleen op de ervaringen van deskundigen. We meten ook de blaaskracht (windsnelheid) in meters per seconde. Dat doen we voor alle snelheden en op verschillende afstanden. Zowel tijdens als zonder het 'zelf draaien' van de ventilator.

Geluid

Een ventilator kan nog zo goed in koelen, als hij veel lawaai maakt is het geen fijn apparaat. Daarom beoordelen we ook het geluid dat de ventilatoren maken. Dit onderdeel weegt voor 23% mee. Ook hiervoor doen we een beroep op 3 deskundigen. Zij geven op verschillende snelheden en afstanden aan hoe zij het geluid ervaren.

Geluid in decibel

We baseren ons oordeel niet alleen op de ervaringen van de deskundigen. We meten ook het geluid in decibel. Dat doen we ook op verschillende afstanden en snelheden. Het geluidsniveau testen we in een ruimte die geschikt is voor akoestische metingen.

Gebruiksgemak

Een goede en stille ventilator die je niet makkelijk kunt gebruiken, is geen aanrader. Daarom beoordelen we het gebruiksgemak. Dit weegt mee voor 15%. Onze 3 deskundigen beoordelen hiervoor:

Montage

Handleiding

Snelstartgids

Dagelijks gebruik

Reinigen

Voor de beoordeling van het dagelijks gebruik zijn de instellingen op het toestel zelf en die op de afstandsbediening belangrijk. Ook bekijken we functies zoals de timer en temperatuurafhankelijke werking.

Constructie en stabiliteit

Als de ventilator eenmaal op zijn plek staat, valt de lengte vaak op. Vooral toren- en statiefventilatoren hebben meestal een behoorlijke lengte. Ze zijn vaak smal, topzwaar en vallen makkelijk om. Daarom zijn constructie en stabiliteit onderdeel van de test en dit weegt onderdeel mee voor 5%.

Hiervoor wordt op het hoogste punt van de ventilator de kracht gemeten die nodig is om hem in een hoek van 90 graden te laten omvallen. Bij apparaten die in hoogte verstelbaar zijn, gebruiken we de maximum hoogte. Dit wordt gedaan in 4 richtingen: voor, achter, links en rechts.

De hoek waarop de ventilator valt, wordt ook geregistreerd. Net als de eventuele schade na de test.

Ook beoordelen deskundigen of de ventilatoren onderdelen hebben met scherpe randen. Dit doen ze tijdens de installatie en het schoonmaken van de ventilatoren.

Stroomverbruik

Een energiezuinige ventilator is fijn; dat scheelt in de gebruikskosten. We meten het verbruik als de ventilator draait en wanneer deze is uitgeschakeld.

We meten het energieverbruik op de laagste en de hoogste snelheid. En met en zonder zelfdraaien. We schakelen het apparaat uit via de knop op het apparaat en via de afstandsbediening. Dit oordeel weegt voor 10% mee.

Functies

We beoordelen de functies van de ventilator. Denk aan de snelheidsstanden, de oscillatie-functie (zelfdraaien), de timer, de afstandsbediening en 'smart'-mogelijkheden. Dit oordeel weegt voor 5% mee.

Veiligheid

Je moet er als consument altijd vanuit kunnen gaan dat een ventilator veilig is. Dit belangrijke onderdeel weegt daarom standaard niet mee maar het zorgt wel voor strafpunten als de veiligheid onvoldoende is.

Haren en elektra

Voor dit onderdeel doen we een aantal veiligheidschecks. Zo testen we bijvoorbeeld of haren de ventilator in getrokken worden. Hiervoor gebruiken we een testhoofd met lang haar. Ook beoordelen we of de ventilatoren elektronisch veilig zijn. Daarvoor kijken we onder meer naar de behuizing en bedrading. Gelukkig doorstaat elke ventilator deze tests.

Automatisch uitschakelen

We controleren ook of de ventilatoren automatisch uitschakelen als het draaien van de waaier geblokkeerd wordt. Je zou misschien verwachten dat dit standaard gebeurt, maar dat is zeker niet het geval. Gelukkig vertonen de ventilatoren die blokkeren terwijl de motor doordraait, geen problemen.

Vingers

We testen ook of vingers van kinderen of volwassenen bij gevaarlijke onderdelen kunnen komen. Helaas zijn er 2 ventilatoren waarbij de imitatievinger van een kind makkelijk door de tralies van de korf paste.