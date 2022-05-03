Gebruikstips voor je ventilator

Zet je ventilator ’s nachts in de deuropening en laat hem naar de gang blazen, terwijl het raam open staat. Zo blaas je warme lucht uit de kamer en trek je koelere nachtlucht naar binnen. Dat kan helpen om beter te slapen.

Je kunt de ventilator ook bij het open raam zetten zodat hij frisse lucht direct naar binnen blaast. Kies bij voorkeur een stille ventilator met meerdere snelheden.

Bekijk en vergelijk:

Ventilatoren op aantal snelheden