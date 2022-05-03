Gebruikstips voor je ventilator

Heb je een nieuwe of tweedehands ventilator gekocht? En wil je weten hoe je hem het best gebruikt? Met deze tips geniet je nog meer van je ventilator.
Zet je ventilator ’s nachts in de deuropening en laat hem naar de gang blazen, terwijl het raam open staat. Zo blaas je warme lucht uit de kamer en trek je koelere nachtlucht naar binnen. Dat kan helpen om beter te slapen.
Je kunt de ventilator ook bij het open raam zetten zodat hij frisse lucht direct naar binnen blaast. Kies bij voorkeur een stille ventilator met meerdere snelheden.
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Ventilatoren op aantal snelheden
Bij een deel van de ventilatoren met een display kun je deze uitschakelen. Dat is vooral fijn wanneer je de ventilator gebruikt tijdens het slapen. Een fel verlicht display kan storend zijn om bij in slaap te vallen.
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Ventilatoren waarvan je het display uit kunt zetten
Door hun hoogte zijn ventilatoren vaak topzwaar. Een duwtje van kinderen, huisdieren of bezoek kan al genoeg zijn om ze om te stoten. Zet ze daarom altijd op een stabiele plek.
Hoge ventilatoren zijn meestal minder stabiel dan lage, maar fabrikanten maken ook stabiele hoge modellen.
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Ventilatoren op hoogte
Gebruik je een ventilator om bij in slaap te vallen? Als de temperatuur het toelaat kun je de ventilator na 1 of 2 uur automatisch laten uitschakelen via een ingestelde timer. Dat spaart elektriciteit terwijl je rustig verder slaapt.
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Ventilatoren met een timer