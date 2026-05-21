Voor verkoeling tijdens warme dagen koop je een goede ventilator. Wij testen ze uitgebreid op hoe goed, makkelijk, stil en zuinig ze ventileren. Zo vind jij de beste ventilator in onze vergelijker.

Ventilatoren getest

Wij testen hoe goed de ventilator koelt op verschillende standen en afstanden. Ook kijken we naar hoeveel geluid dat de ventilator dan maakt, hoe (makkelijk) je hem bedient, hoeveel energie hij verbruikt en nog meer. Zo helpen we je een goede ventilator kiezen.

Ventilator kopen

Een ventilator verplaatst lucht. De lucht stroomt langs je huid waardoor het zweet op je lichaam sneller verdampt. Zo voel je je koeler.

Wil je een staande ventilator kopen, bedenk dan wat voor soort staande ventilator je wilt. Wil je een torenventilator? Zo'n ventilator is smal en hoog, en wordt ook wel zuilventilator of kolomventilator genoemd. Of wil je een statiefventilator, een ronde ventilator op een poot?

Beide hebben hun voordelen. Een torenventilator neemt weinig ruimte in, maar kun je niet in hoogte verstellen. Een statiefventilator kun je wel in hoogte verstellen én kantelen, maar neemt meer ruimte in. Bij beide soorten kun je kiezen voor een grote ventilator of een kleinere.

Bedenk ook welke andere eisen je aan de ventilator stelt, bijvoorbeeld welke opties je wilt. Zoek je specifiek naar een ventilator met afstandbediening? Of een ventilator die je met een app kunt bedienen? Ook die staan in de vergelijker.

Ventilatoren vergelijken

In de vergelijker kun je ventilatoren vergelijken op allerlei eigenschappen. Bekijk bijvoorbeeld welke ventilator je op afstand, of met app kunt bedienen, zoek een ventilator met een timer of met display. Bekijk ook welke ventilator kan draaien en kantelen en hoe hoog de ventilator is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo vind je makkelijk een stille ventilator die weinig energie verbruikt.