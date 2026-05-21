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Tristar-ventilatoren

Laatste update van de test: 21 mei 2026|

Klein budget, maar toch een ventilator nodig? Wij testen Tristar-ventilatoren op het ventileren, geluid en meer. Vind de Tristar-ventilator die bij je past in onze vergelijker. 

Keuzehulp

  • Tristar VE-5722
    TristarVE-5722
    Tafelventilator|Afstandsbediening: Nee|2 snelheden

    € 22,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5721
    TristarVE-5721
    Tafelventilator|Afstandsbediening: Nee|2 snelheden

    € 22,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5755
    TristarVE-5755
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 30,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5756
    TristarVE-5756
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 30,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5864
    TristarVE-5864
    Torenventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 35,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5865
    TristarVE-5865
    Torenventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 40,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5951
    TristarVE-5951
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 70,-

    Richtprijs

Tristar-ventilatoren getest 

Op zoek naar een goedkope Tristar-ventilator voor thuis of op je werkplek?  We hebben diverse ventilatoren getest, waaronder verscheidene modellen van Tristar. We beoordelen in de test het gebruiksgemak, geluidsproductie, windproductie en energiegebruik. Zo weet jij welke Tristar-ventilator het het best doet. En welke daarbij het minste herrie maakt. Want een beetje verkoeling mag toch wel zonder teveel lawaai.

Tristar-ventilator kopen 

Wil je graag een Tristar-ventilator aanschaffen, maar weet je nog niet precies welke? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. In onze vergelijker vind je diverse modellen, van compacte torenventilatoren tot krachtige statiefventilatoren. Ventilatoren met grote blaaskracht, en minder krachtige en met en zonder timer. Zo kun je altijd een Tristar-ventilator vinden die past bij jouw wensen en budget.

Tristar-ventilatoren vergelijken 

Voor je een Tristar-ventilator gaat kopen vergelijk je ze in onze vergelijker. Hierin kun je eenvoudig de specificaties en prestaties van diverse ventilatoren naast elkaar leggen. Bijvoorbeeld welke er kunnen zwenken, hoe hoog je ze kunt instellen, van welk materiaal hij is en meer. 

Benieuwd naar de verschillende modellen Tristar-ventilatoren en hoe ze zich verhouden tot andere merken? Vergelijk ze dan ook met andere merken. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en de beste Tristar-ventilator kopen voor jouw wensen.

Ventilatoren per merk