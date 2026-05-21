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Staande ventilatoren

Laatste update van de test: 21 mei 2026|

Met een staande ventilator verkoel je jezelf makkelijk op hete dagen. Wij hebben ze getest om je te laten zien met welke je het best, stilst en energiezuinigst koelt.

Keuzehulp

  • ProBreeze Airflo 43
    ProBreezeAirflo 43
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|9 snelheden

    € 110,-

    Richtprijs

  • Duux Whisper Fan 3 zwart DXCF222
    DuuxWhisper Fan 3 zwart DXCF222
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|26 snelheden
    Expert review

    € 140,-

    Richtprijs

  • Duux Whisper Fan 3 wit DXCF221
    DuuxWhisper Fan 3 wit DXCF221
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|26 snelheden
    Expert review

    € 140,-

    Richtprijs

  • Duux Whisper Fan 3 grijs DXCF220
    DuuxWhisper Fan 3 grijs DXCF220
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|26 snelheden
    Expert review

    € 140,-

    Richtprijs

  • Airking AKSF2IN1GY-DC
    AirkingAKSF2IN1GY-DC
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|15 snelheden
    Expert review
  • Geen afbeelding beschikbaar
    NuvooNVO-SF40WTS
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|3 snelheden

    € 70,-

    Richtprijs

  • Nuvoo NVO-SF40BKS
    NuvooNVO-SF40BKS
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|3 snelheden

    € 70,-

    Richtprijs

  • Vonroc Breeze (zwart)
    VonrocBreeze (zwart)
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|3 snelheden

    € 79,-

    Richtprijs

  • Vonroc Breeze (wit)
    VonrocBreeze (wit)
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|3 snelheden

    € 79,-

    Richtprijs

  • Airking AKSF3IN1BK
    AirkingAKSF3IN1BK
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|3 snelheden

    € 80,-

    Richtprijs

  • Duux Whisper 2 Flex (wit)
    DuuxWhisper 2 Flex (wit)
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|30 snelheden

    € 180,-

    Richtprijs

  • Duux Whisper 2 Flex (zwart)
    DuuxWhisper 2 Flex (zwart)
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|30 snelheden

    € 180,-

    Richtprijs

  • Boneco F220
    BonecoF220
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|4 snelheden
  • Shark FlexBreeze
    SharkFlexBreeze
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|5 snelheden
    Expert review
  • Tristar VE-5755
    TristarVE-5755
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 30,-

    Richtprijs

  • Tristar VE-5756
    TristarVE-5756
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 30,-

    Richtprijs

  • Cecotec EnergySilence 1200 Woody
    CecotecEnergySilence 1200 Woody
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Nee|3 snelheden

    € 82,-

    Richtprijs

  • Airking AKSF-40BK
    AirkingAKSF-40BK
    Statiefventilator|Afstandsbediening: Ja|5 snelheden

    € 50,-

    Richtprijs

Staande ventilatoren getest

Een staande ventilator, ook wel bekend als een statiefventilator, is een goede optie om tijdens warme dagen koel te blijven. Maar welke staande ventilator moet je kopen? We hebben een flink aantal modellen getest en zetten de resultaten van deze ventilatortests voor je op een rij. 

Staande ventilator kopen

Als je een staande ventilator wilt kopen, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Zo is het belangrijk om te kijken naar de grootte van de statiefventilator. Een grotere ventilator zorgt vaak voor meer luchtstroom, maar neemt ook meer ruimte in beslag. En een ventilator op statief die je in hoogte kunt verstellen en kunt kantelen, kun je precies zo richten dat hij jou goed verkoelt. 

Daarnaast is het handig om te letten op het geluidsniveau van de ventilator. Niets is vervelender dan een ventilator die te veel lawaai maakt. We hebben dat getest.

Ook de snelheidsinstellingen van de statiefventilator zijn belangrijk. Wil je graag een model met meerdere standen, zodat je de ventilator kunt afstellen op de gewenste luchtstroom?

Er zijn staande ventilatoren die alleen op het apparaat zelf te bedienen zijn. Andere zijn te bedienen met een afstandsbediening op een app op je smartphone. Handig als het te warm is om van je luie stoel te komen.

Staande ventilatoren vergelijken

Statiefventilatoren vergelijken kan lastig zijn. Er zijn immers zoveel verschillende modellen en merken verkrijgbaar. Een handige tip is om te kijken naar de eigenschappen van de ventilator, zoals de grootte, de snelheidsinstellingen en andere opties. Daarnaast kun je ook kijken naar de kleur van de ventilator. Een zwarte staande ventilator kan bijvoorbeeld mooi staan in een modern interieur.

Ventilatoren per merk