Met een staande ventilator verkoel je jezelf makkelijk op hete dagen. Wij hebben ze getest om je te laten zien met welke je het best, stilst en energiezuinigst koelt.

Staande ventilatoren getest

Een staande ventilator, ook wel bekend als een statiefventilator, is een goede optie om tijdens warme dagen koel te blijven. Maar welke staande ventilator moet je kopen? We hebben een flink aantal modellen getest en zetten de resultaten van deze ventilatortests voor je op een rij.

Staande ventilator kopen

Als je een staande ventilator wilt kopen, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Zo is het belangrijk om te kijken naar de grootte van de statiefventilator. Een grotere ventilator zorgt vaak voor meer luchtstroom, maar neemt ook meer ruimte in beslag. En een ventilator op statief die je in hoogte kunt verstellen en kunt kantelen, kun je precies zo richten dat hij jou goed verkoelt.

Daarnaast is het handig om te letten op het geluidsniveau van de ventilator. Niets is vervelender dan een ventilator die te veel lawaai maakt. We hebben dat getest.

Ook de snelheidsinstellingen van de statiefventilator zijn belangrijk. Wil je graag een model met meerdere standen, zodat je de ventilator kunt afstellen op de gewenste luchtstroom?

Er zijn staande ventilatoren die alleen op het apparaat zelf te bedienen zijn. Andere zijn te bedienen met een afstandsbediening op een app op je smartphone. Handig als het te warm is om van je luie stoel te komen.

Staande ventilatoren vergelijken

Statiefventilatoren vergelijken kan lastig zijn. Er zijn immers zoveel verschillende modellen en merken verkrijgbaar. Een handige tip is om te kijken naar de eigenschappen van de ventilator, zoals de grootte, de snelheidsinstellingen en andere opties. Daarnaast kun je ook kijken naar de kleur van de ventilator. Een zwarte staande ventilator kan bijvoorbeeld mooi staan in een modern interieur.