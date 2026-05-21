Duux heeft inventieve staande en torenventilatoren. Wij hebben ze getest op hun prestaties, geluid, energieverbruik en gebruiksgemak. Vind bij ons de beste Duux-ventilator voor jou.

Duux-ventilatoren getest

Als het op ventilatoren aankomt, is Duux een merk dat steeds populairder wordt vanwege de kwaliteit en de innovatieve functies van hun producten.

We hebben een aantal Duux-statiefventilatoren getest en beoordeeld op hoe goed ze je verkoelen en met hoeveel lawaai dat gepaard gaat. Bij een ventilator met de naam Whisper verwacht je natuurlijk dat hij heel stil is. Ook beoordelen we het energieverbruik en gebruiksgemak. We kijken bijvoorbeeld naar hoe makkelijk de ventilator is in te stellen en te bedienen.

Duux-ventilator kopen

Duux heeft meerdere staande ventilatoren om uit te kiezen. Veel Duux-ventilatoren zijn voorzien van innovatieve functies, zoals bediening met een app, een (uitschakelbaar) display, of een timer op de ventilator. Je kunt de Duux-ventilatoren instellen op een licht briesje, of op een flinke windvlaag. Ook kun je hem kantelen, zodat je de luchtverplaatsing daar hebt waar je wilt.

Als je een Duux-ventilator gaat kopen bedenk je dus hoe je hem wilt bedienen. En hoe laag je het statief wilt kunnen stellen.

Duux ventilatoren vergelijken

Om de beste Duux-ventilator voor jouw behoeften te vinden, vergelijk je ze in onze vergelijker. Zet de verschillende testresultaten en specificaties van de Duux-ventilatoren naast elkaar en zie welke er bij je past. Vergelijk ook op de prijs en bekijk welke winkel een goede aanbieding heeft voor de Duux-ventilator van je keuze.