Alle geteste ventilatoren kunnen automatisch draaien (oscilleren). Van links naar rechts en andersom. Een enkeling kan dit ook van boven naar beneden en andersom.

Het fijne aan de oscillatiefunctie is dat je ervoor kunt kiezen om niet continu in de wind te zitten. En doordat de ventilator heen en weer draait, kunnen ook andere mensen mee meegenieten van de koelte die de ventilator brengt.

Bekijk en vergelijk:

Ventilatoren met zelfdraaifunctie (oscillatiefunctie)