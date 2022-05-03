Ventilatoren hebben vaak dezelfde functies, maar die verschillen wel duidelijk in kwaliteit. Met onze kooptips weet je waar je op moet letten. Zo koop jij een ventilator die goed past bij je wensen.
Wil je weten welke ventilator het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste ventilator.
Welke ventilator moet je kiezen? Wij geven je 5 tips:
Een statiefventilator wordt ook wel een staande ventilator genoemd. Hij heeft een stevige voet en je kunt hem overal op de vloer te plaatsen. Dit type neemt meer ruimte in dan een torenventilator. Je kunt hem in hoogte verstellen en kantelen. Hij kan daardoor naar boven en naar beneden blazen.
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Alle statiefventilatoren
Een torenventilator wordt ook wel zuilventilator of kolomventilator genoemd. Door het slanke ontwerp neemt een torenventilator weinig ruimte in waardoor je hem makkelijk overal kwijt kunt. Deze ventilator is niet in hoogte instelbaar en je kunt hem ook niet kantelen.
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Alle torenventilatoren
Een tafel- of bureauventilator is vooral bedoeld voor 1 persoon. Hij is klein en makkelijk te verplaatsen. Zet deze ventilator liever niet op de grond, want dan is de luchtstroom te laag en voel je de verkoeling minder goed.
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Alle tafelventilatoren
Wij testen statief-, toren- en tafelventilatoren omdat deze veel worden verkocht. Maar er zijn ook andere ventilatoren die interessant kunnen zijn:
Alle geteste ventilatoren kunnen automatisch draaien (oscilleren). Van links naar rechts en andersom. Een enkeling kan dit ook van boven naar beneden en andersom.
Het fijne aan de oscillatiefunctie is dat je ervoor kunt kiezen om niet continu in de wind te zitten. En doordat de ventilator heen en weer draait, kunnen ook andere mensen mee meegenieten van de koelte die de ventilator brengt.
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Ventilatoren met zelfdraaifunctie (oscillatiefunctie)
Met een timer kun je de ventilator automatisch uitschakelen. Dat kan handig zijn als je hem tijdens het slapen gebruikt. Zo gaat de ventilator later in de nacht automatisch uit.
Niet elke ventilator heeft een timer en de maximale tijd die je kunt instellen verschilt nogal. Deze ligt tussen de 2 en 12 uur.
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Ventilatoren met timerfunctie
Voor iedereen die een ventilator vanuit zijn luie stoel wil bedienen, is een afstandsbediening onmisbaar. Maar niet elke ventilator heeft er een.
De mogelijkheden van de afstandsbedieningen verschillen ook. Bij de specificaties van de geteste ventilatoren vind je onder het kopje bediening alle details over de afstandsbediening:
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Ventilatoren met afstandsbediening
Ligt de afstandsbediening niet in de buurt? Als je ventilator 'smart' is, kun je gewoon blijven zitten. Je kunt hem dan ook bedienen met een app op je telefoon. En met een spraakassistent zoals Amazon Alexa, Athom Homey of Google Assistent.
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Ventilatoren met smartfuncties
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