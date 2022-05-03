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koopadvies

Ventilator kopen

Ventilatoren hebben vaak dezelfde functies, maar die verschillen wel duidelijk in kwaliteit. Met onze kooptips weet je waar je op moet letten. Zo koop jij een ventilator die goed past bij je wensen.

Snel naar:

  1. Keuzehulp ventilators
  2. 5 snelle kooptips voor ventilatoren
  3. Statief, toren of tafel
  4. Automatisch bewegen
  5. Timer
  6. Afstandsbediening
  7. Smart

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Keuzehulp ventilators

Wil je weten welke ventilator het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste ventilator.

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Keuzehulp Ventilatoren

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5 snelle kooptips voor ventilatoren

Welke ventilator moet je kiezen? Wij geven je 5 tips: 

  • Welk type je moet kiezen.
  • Welke draaifunctie je kunt kiezen.
  • Of een timer handig is.
  • Of een afstandsbediening handig is.
  • Welke smart ventilatoren er zijn.

Video: kooptips ventilatoren

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Statief, toren of tafel

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Statiefventilator

Een statiefventilator wordt ook wel een staande ventilator genoemd. Hij heeft een stevige voet en je kunt hem overal op de vloer te plaatsen. Dit type neemt meer ruimte in dan een torenventilator. Je kunt hem in hoogte verstellen en kantelen. Hij kan daardoor naar boven en naar beneden blazen.

Bekijk en vergelijk:
Alle statiefventilatoren

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Torenventilator

Een torenventilator wordt ook wel zuilventilator of kolomventilator genoemd. Door het slanke ontwerp neemt een torenventilator weinig ruimte in waardoor je hem makkelijk overal kwijt kunt. Deze ventilator is niet in hoogte instelbaar en je kunt hem ook niet kantelen.

Bekijk en vergelijk:
Alle torenventilatoren

Ventilator tafelmodel

Tafelventilator

Een tafel- of bureauventilator is vooral bedoeld voor 1 persoon. Hij is klein en makkelijk te verplaatsen. Zet deze ventilator liever niet op de grond, want dan is de luchtstroom te laag en voel je de verkoeling minder goed.

Bekijk en vergelijk:
Alle tafelventilatoren

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Andere ventilatoren

Wij testen statief-, toren- en tafelventilatoren omdat deze veel worden verkocht. Maar er zijn ook andere ventilatoren die interessant kunnen zijn:

  • Muurventilatoren
  • Plafondventilatoren
  • Vloerventilatoren

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Automatisch bewegen

Oscilleren

Alle geteste ventilatoren kunnen automatisch draaien (oscilleren). Van links naar rechts en andersom. Een enkeling kan dit ook van boven naar beneden en andersom.

Het fijne aan de oscillatiefunctie is dat je ervoor kunt kiezen om niet continu in de wind te zitten. En doordat de ventilator heen en weer draait, kunnen ook andere mensen mee meegenieten van de koelte die de ventilator brengt.

Bekijk en vergelijk:
Ventilatoren met zelfdraaifunctie (oscillatiefunctie)

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Timer

Automatisch uitschakelen

Met een timer kun je de ventilator automatisch uitschakelen. Dat kan handig zijn als je hem tijdens het slapen gebruikt. Zo gaat de ventilator later in de nacht automatisch uit.

Niet elke ventilator heeft een timer en de maximale tijd die je kunt instellen verschilt nogal. Deze ligt tussen de 2 en 12 uur.

Bekijk en vergelijk:
Ventilatoren met timerfunctie

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Afstandsbediening

Bedieningsgemak

Voor iedereen die een ventilator vanuit zijn luie stoel wil bedienen, is een afstandsbediening onmisbaar. Maar niet elke ventilator heeft er een.

De mogelijkheden van de afstandsbedieningen verschillen ook. Bij de specificaties van de geteste ventilatoren vind je onder het kopje bediening alle details over de afstandsbediening:

  • Wel of niet aanwezig.
  • Opbergplek.
  • Zelfdraaien ermee aanpassen op afstand.
  • Aanpasbaarheid van de blaaskracht (windsnelheid) op afstand.

Bekijk en vergelijk:
Ventilatoren met afstandsbediening

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Smart

Besturen met app en stem

Ligt de afstandsbediening niet in de buurt? Als je ventilator 'smart' is, kun je gewoon blijven zitten. Je kunt hem dan ook bedienen met een app op je telefoon. En met een spraakassistent zoals Amazon Alexa, Athom Homey of Google Assistent.

Bekijk en vergelijk:
Ventilatoren met smartfuncties

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Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke ventilators goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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