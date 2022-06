Wij helpen je om je vragen en problemen met bedrijven op te lossen. Bijvoorbeeld bij vragen over aankopen, garantie en voorwaarden. We geven je online informatie over je rechten en persoonlijk juridisch advies.



Ook bieden we 50 sterke voorbeeldbrieven. Gebruik deze als je een probleem hebt met een verkoper of dienstverlener. Of als je je provider wil opzeggen. Zo werkt het:



Onze Brievenhulp helpt je bij het vinden van de juiste brief. Kies je probleem, beantwoord een paar vragen en wij selecteren de juiste voorbeeldbrief. Deze is geschreven door onze experts. Invullen is zo gepiept en daarna kun je hem gelijk versturen. Hiermee voelen 9 van de 10 mensen zich geholpen.