Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tristar VE-5951 is een statiefventilator. Het gewicht inclusief stroomkabel is 6,2 kg en het bestaat vooral uit metaal. Nuttig om van op de hoogte te zijn: de waaier komt niet voorgeïnstalleerd uit de verpakking. De blaaskracht is niet van afstand in te stellen en een afstandsbediening is niet meegeleverd. De kracht is in te stellen op 3 niveaus.